La Chine bannit les stablecoins et relance une violente chasse aux cryptos

Pour Résumer

La Chine relance une répression totale contre les cryptos et cible particulièrement les stablecoins.

Les autorités intensifient enquêtes, sanctions et surveillance pour éradiquer les dernières activités crypto du pays.

Pékin privilégie le yuan numérique et bloque toute initiative parallèle, même à Hong Kong.

Une riposte coordonnée

Bon, les signaux étaient déjà clairs. Mais là, Pékin passe à la vitesse supérieure. Il y a quelques jours, la banque centrale PBoC a réuni plus d’une douzaine d’agences, incluant la police, la justice, les régulateurs boursiers et beaucoup d’autres.

La banque centrale chinoise PBoC a expliqué que les cryptos ne disposent d’aucun statut légal. Elle a clairement indiqué qu’elles ne sauraient servir de moyenne de paiement. En effet, toute activité liée aux cryptomonnaies constitue désormais un acte financier illégal.

En effet, le gouvernement a observé une hausse d’activité du trading et de la spéculation dans le pays. Avec cette nouvelle offensive, le pays semble déterminé à effacer totalement ce qui reste du secteur.

La reprise cachée des cryptos

Finalement, cette annonce confirme une politique inchangée depuis 2021. Les autorités estiment que leur première campagne a déjà « rectifié le chaos« . Mais bon, avec le marché qui bouge toujours, la chasse est donc officiellement relancée.

Ainsi, les mineurs et les traders risquent aussi de vivre une nouvelle période difficile. La Chine représentait encore environ 35 % du minage mondial de Bitcoin en 2025, malgré l’interdiction précédente.

Après cette réunion, le ton s’est encore durci. Les autorités disent vouloir renforcer la surveillance, lancer plus d’enquêtes et sanctionner plus vite. Elles affirment aussi qu’elles tiendront cette ligne jusqu’à ce que les activités illégales disparaissent.

Les stablecoins dans le viseur

Alors, pourquoi tant de haine ? En fait, les stablecoins, qui sont devenues la nouvelle arme des géants de paiements, cristallisent toutes les peurs. Les régulateurs les voient comme une menace directe pour la sécurité du pays. Leur principal défaut ? Ils échappent aux règles essentielles comme KYC et AML.

Du coup, ces jetons deviennent un outil parfait pour les transferts douteux, surtout pour sortir de l’argent du pays de manière illicite. Le gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng, ne mâche pas ses mots. Il accuse ces actifs d’amplifier les faiblesses de tout le système financier mondial.

En effet, le marché est énorme, pesant environ 308 milliards de dollars. Les deux leaders, l’USDT et l’USDC, trustent 87 % du marché. L’an dernier, ils ont traité l’équivalent de 27 000 milliards de dollars de transactions. Un volume pharaonique qui inquiète au plus haut point Pékin.

Promotion du e-CNY et étau qui se resserre

En parallèle, Pékin pousse sa propre solution : le yuan numérique « e-CNY« . Le projet pilote affiche des résultats impressionnants. Plus de 225 millions de portefeuilles personnels ont déjà été ouverts. Cette monnaie digitale officielle incarne l’alternative contrôlée et sûre.

Pourtant, le contraste avec Hong Kong est frappant. L’été dernier, la région a lancé son propre régime de licence pour les stablecoins. Plus de 40 entreprises, dont Ant Group, ont manifesté leur intérêt. Mais Pékin a immédiatement mis son veto. Les géants technologiques chinois ont dû suspendre leurs projets.

Finalement, l’étau réglementaire se resserre aussi sur la communication. Depuis août, les think tanks et maisons de courtage ont reçu un ordre strict. Selon le rapport de Bloomberg, ils doivent cesser toute publication faisant la promotion des stablecoins.

La ligne est tracée en gros traits rouges. La priorité absolue, c’est le contrôle. Et dans ce jeu, les cryptomonnaies ont définitivement perdu la partie.

