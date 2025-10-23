Bitcoin contre or : la bataille pour le titre de valeur refuge est lancée

Pour Résumer

Bitcoin à 109 556 $ défie l’or à 2 500 $.

Adoption institutionnelle et rareté favorisent le BTC.

L’inflation dope la quête de valeur refuge .

Bitcoin : la rareté numérique en force

Bitcoin, avec une capitalisation de 2 200 milliards de dollars, talonne l’or à 16 000 milliards. Effectivement, sa limite à 21 millions d’unités contraste avec l’extraction annuelle de 3 000 tonnes d’or.

Sa portabilité séduit : un wallet transfère des millions en secondes, contre des coffres coûteux pour l’or. De plus, le halving de 2024 réduit l’offre à 3,125 BTC par bloc. En outre, les ETF Bitcoin captent 25 milliards de dollars en 2025.

Le RSI à 66 signale un momentum haussier. D’ailleurs, les réserves US, à 28 988 BTC, légitiment Bitcoin. Effectivement, 12 pays testent des réserves similaires.

En effet, l’inflation US à 3,1 % pousse les investisseurs vers Bitcoin. De plus, MicroStrategy détient 252 220 BTC, soit 28 milliards de dollars. En outre, Tesla accepte BTC via Lightning Network.

L’or : un refuge traditionnel sous pression

L’or, à 2 500 $ l’once, reste un pilier historique. Sa capitalisation de 16 000 milliards domine, mais sa croissance stagne. Effectivement, il gagne 10 % en 2025, contre 80 % pour Bitcoin.

Les banques centrales détiennent 35 000 tonnes, soit 20 % de l’offre mondiale. De plus, les coûts de stockage et de transport freinent son attrait. En outre, l’or manque de divisibilité pour les paiements quotidiens.

D’ailleurs, la demande industrielle (semi-conducteurs, joaillerie) soutient l’or. Effectivement, 50 % de la production va à ces secteurs. En effet, l’or conserve une stabilité face à la volatilité crypto.

De plus, les investisseurs traditionnels, comme Ray Dalio, privilégient l’or. En outre, 60 % des fonds de pension allouent 5 % à l’or. Effectivement, il reste un hedge contre les crises.

Impacts sur le marché crypto

La bataille dope le marché. Bitcoin stagne à 112 556 $, mais Solana gagne 2 % à 187,75 $. Effectivement, la capitalisation crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, bénéficie de l’adoption Bitcoin. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars. En outre, Ethereum, à 3 864 $, résiste à la volatilité.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les liquidations atteignent 100 millions de dollars.

De plus, les exchanges renforcent la KYC. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. Effectivement, la bataille Bitcoin-or attire les institutions.

Perspectives : qui gagnera la couronne ?

Bitcoin peut-il détrôner l’or ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ fin 2025, contre un or à 2 700 $. Effectivement, l’adoption par les banques centrales accélère.

De plus, des pays comme le Salvador accumulent du Bitcoin. En outre, 12 billions d’investissements crypto sont attendus d’ici 2027. D’ailleurs, l’or perd 5 % face au BTC en 2025.

Cependant, l’or résiste. En effet, sa stabilité séduit en cas de krach. De plus, le minage Bitcoin consomme 150 TWh, un frein écologique.

Octobre 2025 redessine les valeurs refuges. Effectivement, Bitcoin gagne du terrain. La prudence s’impose pour les investisseurs.

