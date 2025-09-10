Pour Résumer

Rexas Finance révolutionne la tokenisation d’actifs réels.

Toncoin explose via Telegram et ses mini-apps.

MIND of Pepe et MaxiDoge misent sur IA et hype.

Rexas Finance : la tokenisation du futur

Rexas Finance (RXS) fait vibrer le marché. À 0,04 $ en présale, il vise 0,20 $ au listing. Effectivement, un x100 le porterait à 4 $ d’ici 2026.

La plateforme tokenise des actifs réels comme l’immobilier. Par ailleurs, elle a levé 450 000 $ en 72 heures en 2024. D’ailleurs, sa capitalisation pourrait atteindre 5 milliards de dollars.

RXS démocratise l’investissement. Les retail achètent des fractions d’actifs dès 10 $. Effectivement, son Launchpad soutient des projets innovants.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Par ailleurs, des ETF potentiels pourraient injecter 2 milliards de dollars. D’ailleurs, 60 % des investisseurs sont institutionnels.

ChatGPT 5 voit un x100 si RXS intègre Binance. Effectivement, son staking offre 5 % de rendement. Par ailleurs, la rareté des tokens dope la demande.

Toncoin : l’écosystème Telegram en feu

Toncoin (TON) brille à 6,50 $. ChatGPT 5 table sur 10 $ en 2025, avec un x100 à 650 $ d’ici 2026. Effectivement, Telegram, avec 900 millions d’utilisateurs, booste son adoption.

Les jeux Tap-to-Earn attirent 2,89 millions d’adresses actives. Par ailleurs, Binance Launchpool a accru sa visibilité. D’ailleurs, sa capitalisation atteint 16 milliards de dollars.

Le RSI à 70 indique une pression acheteuse. Effectivement, casser 7 $ viserait 10 $. Par ailleurs, la V-shaped recovery de 2024 renforce la confiance.

TON excelle dans les paiements via mini-apps. D’ailleurs, 80 % de ses transactions sont liées à ces applications. Effectivement, des fintechs asiatiques adoptent TON.

ChatGPT 5 prévoit un x100 si TON intègre des paiements globaux. Par ailleurs, son modèle déflationniste soutient les prix. D’ailleurs, les whales accumulent 500 000 TON hebdomadaire.

MIND of Pepe : IA et memes en fusion

MIND of Pepe (MIND) intrigue à 0,0037515 $. ChatGPT 5 vise 0,375 $ d’ici 2026, soit un x100. Effectivement, ce token marie IA et memecoins.

Son agent IA interagit sur les réseaux, générant des insights pour les holders. Par ailleurs, le staking offre 237 % APY, bien que décroissant. D’ailleurs, la présale a levé 10 millions de dollars.

Le token est accessible, mais les paliers de prix grimpent vite. Effectivement, sa communauté virale dope la traction. Par ailleurs, 70 % des holders sont retail.

ChatGPT 5 voit un x100 si MIND capte les flux AI. D’ailleurs, son intégration avec des pré-lancements de tokens attire les degens. Effectivement, le hype pourrait exploser.

MaxiDoge : le memecoin survitaminé

MaxiDoge ($MAXI) capte l’attention à 0,00045 $. Lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, il a levé 1,63 million de dollars. Effectivement, son staking à 669 % APY séduit.

Son thème gym-bro et sa communauté active créent une hype massive. D’ailleurs, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x7. Un x100 atteindrait 0,045 $.

Par ailleurs, 60 % des holders sont retail. ChatGPT 5 voit un potentiel x100 si la hype persiste. Effectivement, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Découvrir Maxi Doge Token

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.