Lors de la conférence Bitcoin Asia, Changpeng Zhao (CZ) a affirmé que Bitcoin pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale.

Plusieurs pays comme les États-Unis, le Brésil ou les Philippines préparent déjà des réserves stratégiques en BTC, suivant l’exemple du Salvador et du Bhoutan.

Cette tendance pourrait déclencher une course mondiale à « l’or numérique » et propulser le prix du Bitcoin vers de nouveaux sommets.

Une vision ambitieuse présentée à la Bitcoin Asia Conference

Le 29 août 2025, lors de la conférence Bitcoin Asia, Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de Binance, a livré une déclaration marquante :

« Je crois vraiment que Bitcoin deviendra la monnaie de réserve mondiale. »

CZ JUST SAID #BITCOIN WILL BECOME WORLD RESERVE CURRENCY ‘NATIONS ARE ADOPTING IT’ pic.twitter.com/vLgXbyH9ay — BitcoinConfAsia (@BitcoinConfAsia) August 29, 2025

Selon lui, le Bitcoin pourrait bientôt rejoindre l’or, les devises étrangères et d’autres actifs stratégiques dans les coffres des banques centrales. Sa nature décentralisée et son rôle de réserve de valeur en font, selon CZ, une alternative crédible aux monnaies traditionnelles.

Des nations telles que le Salvador, la République centrafricaine et le Bhoutan ont déjà intégré le Bitcoin dans leur plan économique. D’autres pays tels que le Qatar et l’Arabie Saoudite envisagent de recourir à cela pour diversifier leurs réserves et diminuer leur dépendance vis-à-vis du dollar.

Petits pays agiles, grandes puissances à la traîne

CZ estime que les petites nations, plus flexibles, seront les premières à adopter officiellement une réserve en Bitcoin. Mais il juge possible que la Chine suive rapidement, malgré son flou réglementaire.

Une adoption par les États-Unis représenterait un tournant historique, déclenchant une véritable course mondiale vers « l’or numérique ». En raison d’une demande croissante et d’une offre restreinte, le prix du Bitcoin pourrait potentiellement toucher de nouveaux records.

Vers une course mondiale au Bitcoin

Les signaux d’adoption se multiplient. Aux Philippines, le Congrès envisage l’achat de 10 000 BTC pour renforcer les réserves stratégiques du pays. Le Bhoutan détient déjà 10 500 BTC, obtenus grâce à un minage entièrement alimenté par des énergies vertes.

Aux États-Unis, l’administration Trump travaille sur la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, souvent surnommée « Fort Knox virtuel », qui regrouperait les BTC saisis lors de procédures judiciaires et les conserverait sans revente.

Howard Lutnick, ancien conseiller de Trump, a indiqué que ce projet pourrait être officialisé avant la fin de l’année 2025.

Une tendance qui gagne du terrain à l’échelle mondiale

L’initiative américaine a provoqué une réaction en chaîne dans plusieurs pays. Le Brésil étudie l’idée d’allouer une partie de ses 344 milliards de dollars de réserves internationales au Bitcoin afin de diversifier ses actifs et stimuler l’innovation numérique.

Aux Philippines, le projet de loi prévoit de conserver les 10 000 BTC acquis pendant vingt ans en cold storage, sans possibilité de revente, sauf pour réduire la dette publique.

Le Monténégro envisage de son côté une obligation de 500 millions d’euros pour financer la création de sa propre réserve nationale en Bitcoin.

Impact sur le marché et projections de prix

Cet élan alimente l’optimisme des investisseurs. Selon quelques experts, la valeur du Bitcoin pourrait fluctuer entre 150 000 et 400 000 dollars en 2025, dépendamment du niveau d’adoption par les institutions.

La société VanEck, plus prudente sur ses prévisions, fixe un objectif à 180 000 dollars en raison du climat réglementaire favorable aux États-Unis. Cependant, certaines institutions financières restent opposées à cette tendance.

La Banque nationale suisse a par exemple rejeté toute idée d’ajouter du Bitcoin à ses réserves, invoquant sa volatilité et son cadre légal fragile. Malgré ces réticences, la marche vers une adoption mondiale du Bitcoin comme actif stratégique semble désormais difficile à arrêter.

Initiatives de CZ au-delà du Bitcoin

Au-delà de sa perspective sur le futur du Bitcoin, CZ persiste à promouvoir de nouvelles démarches au sein de l’univers crypto.

Le 25 août 2025, il a annoncé par le biais de son family office YZi Labs la fondation de The BNB Treasury Company, une organisation conçue pour rassembler une quantité importante de BNB et en vue d’une introduction en bourse sur le Nasdaq afin de récolter un milliard de dollars.

According to The Block, digital asset-focused investment firm B Strategy announced plans to launch a Nasdaq-listed BNB treasury company, targeting a $1 billion raise. B Strategy will receive strategic support from YZi Labs and is expected to be completed within a few weeks.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 25, 2025

L’objectif est clair : transformer le BNB en un actif incontournable pour les investisseurs institutionnels.

CZ a également partagé son opinion sur les stablecoins lors de la conférence WebX à Tokyo, affirmant qu’ils avaient désormais dépassé les monnaies numériques émises par les banques centrales (CBDC) en termes d’adoption et de pertinence réglementaire.

Selon lui, les CBDC sont déjà « obsolètes ». Enfin, en juin 2025, il a proposé la création d’un échange décentralisé à pool sombre pour les contrats à terme perpétuels, afin de protéger les grands traders contre le front-running et les liquidations ciblées.

