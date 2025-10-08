Après son ATH, Bitcoin corrige : fin du rallye ou simple respiration ?

Pour Résumer

Une correction brutale post-ATH

Bitcoin chute à 121 415 $ le 5 octobre 2025, perdant 5 % en 48 heures après son ATH à 127 000 $. Effectivement, le RSI à 68, contre 76, signale un reflux. En effet, la capitalisation crypto recule à 4 100 milliards de dollars.

Les ETF spot, avec 370 000 BTC chez BlackRock, voient leurs flux ralentir à 1 milliard de dollars en 72 heures. De plus, les volumes quotidiens tombent à 60 milliards. En outre, le support à 115 000 $ tient pour l’instant.

Cette correction suit une euphorie post-halving (3,125 BTC par bloc). D’ailleurs, les whales accumulent 50 000 BTC à 118 000 $. Effectivement, la volatilité à 25 % reflète la prise de bénéfices.

En effet, l’inflation US à 3,1 % et la dette à 33 trillions maintiennent la pression. De plus, le shutdown US amplifie l’incertitude. En outre, 70 % des analystes anticipent un rebond à 150 000 $.

Les causes de la correction

La prise de bénéfices domine. Les traders, après un rallye de 12 % en septembre, sécurisent leurs gains. Effectivement, les ETF, ayant attiré 28 milliards de dollars en 2025, marquent une pause.

De plus, le shutdown US, débuté le 1er octobre, retarde les données économiques. En outre, la SEC gèle les approbations d’ETF crypto. D’ailleurs, l’incertitude monétaire freine les flux retail.

La liquidation de positions longues, à 150 millions de dollars, accentue la baisse. Effectivement, les indicateurs techniques montrent un surachat temporaire. En effet, le marché digère l’ATH.

De plus, le minage, consommant 150 TWh par an, pèse sur les coûts. En outre, les régulations strictes, comme MiCA, refroidissent certains investisseurs. D’ailleurs, la confiance reste fragile.

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins suivent la correction. Solana chute à 221 $, avec une TVL à 10,5 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum perd 4 % à 4 465 $.

De plus, la DeFi recule, avec une TVL à 90 milliards de dollars. En outre, les layer-2 comme Arbitrum captent encore 30 % des flux. D’ailleurs, XRP, à 2,85 $, résiste mieux.

Cependant, la volatilité menace. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction prolongée. De plus, les retail réduisent leurs positions. En outre, Binance voit ses volumes spot baisser de 10 %.

Effectivement, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité. D’ailleurs, la confiance institutionnelle persiste. En effet, les ETF altcoins attirent toujours 500 millions de dollars.

Perspectives : rebond ou krach ?

Cette correction est-elle fatale ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption institutionnelle reste robuste.

De plus, un accord budgétaire US rapide limiterait les dégâts. En outre, des réserves nationales, comme au Salvador, dopent la confiance. D’ailleurs, 12 milliards de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, un shutdown prolongé pourrait peser. En effet, les hacks, à 1,2 milliard de dollars en 2024, inquiètent. De plus, une régulation stricte pourrait freiner.

Octobre 2025 teste les nerfs. Effectivement, Bitcoin pourrait rebondir. La prudence s’impose pour les traders.

