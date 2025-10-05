Stablecoins : la nouvelle arme des géants du paiement ?

Pour Résumer

Les stablecoins combinent rapidité des cryptos et stabilité des monnaies traditionnelles.

Ils séduisent des géants comme Visa, PayPal ou Amazon pour faciliter les paiements et créer de nouveaux services.

Leur développement soulève des enjeux de régulation et de concentration financière.

Des avantages non-négligeables

Tout en égalant la rapidité et la flexibilité des cryptos, les stablecoins se caractérisent par leur stabilité comparable aux monnaies classiques. Leur principal avantage est de combiner le meilleur des deux mondes.

Concrètement, il devient possible d’effectuer des transferts d’argent instantanément, et cela sans les frais et les délais des banques traditionnelles. Fini aussi la volatilité qui effraie souvent les investisseurs.

Il est donc aisé de s’imaginer que des entreprises comme Visa, Mastercard ou PayPal soient attirées par les stablecoins. Cela au point qu’elles considèrent leurs caractéristiques comme de vrais atouts pour repenser les paiements à l’échelle mondiale.

Cet engouement soudain s’explique par deux raisons. Premièrement, comme déjà mentionné, les coûts réduits et les délais de transaction quasi nuls séduisent un grand nombre d’investisseurs.

Ensuite, les stablecoins ouvrent la voie à de nouveaux services financiers. Ils facilitent ainsi les paiements internationaux instantanés, les microtransactions, ou encore les programmes de fidélité numériques.

Il faut également rappeler que nous vivons dans un monde où tout évolue très vite. L’intérêt des entreprises de paiement pour les stablecoins s’explique donc aussi par la nécessité de rester sur le devant de la scène. Et donc de garder son avantage concurrentiel.

C’est pourquoi certaines de ces entreprises ont déjà mis en place des initiatives concrètes. PayPal a, par exemple, lancé son stablecoin. Visa et Mastercard, de leur côté, cherchent à établir des partenariats avec différents émetteurs de monnaies numériques.

D’autres acteurs ne veulent pas être en reste. Ainsi, même Amazon souhaite profiter des stablecoins pour faciliter ses transactions internationales.

Finalement, il s’agit d’une volonté de rendre les paiements plus fluides, tout en capturant une part de cette valeur générée par l’argent numérique.

Des questions qui restent en suspens

La ruée vers les stablecoins ne présente pas que des aspects positifs. Au contraire, elle soulève de nombreuses questions auxquelles il va falloir répondre si l’on souhaite conserver la stabilité du marché tout en rendant possible l’innovation.

Parmi ses interrogations, on peut se demander si les stablecoins ne vont pas, à terme, concentrer le pouvoir financier entre quelques acteurs. Ils pourraient aussi détourner les cryptos de leur vocation à rester ouvertes et décentralisées.

Pour toutes ces raisons, beaucoup de régulateurs s’inquiètent pour la stabilité financière et la protection des consommateurs. C’est pourquoi ils suivent ces mouvements de près, surtout en Europe et aux États-Unis.

Cependant, le potentiel d’utilisation des stablecoins par les plateformes reste énorme, tant pour les utilisateurs que pour les entreprises de paiement elles-mêmes.

Du côté des utilisateurs, la gestion de leur argent pourrait être beaucoup plus simple. Il devient possible d’envoyer de l’argent à l’étranger en seulement quelques secondes, de payer en ligne avec des frais réduits, ou de gérer ses fonds de manière transparente et sécurisée.

Les entreprises, pour leur part, peuvent rester compétitives et créer de nouvelles sources de revenus.

Finalement, l’expérience nous montre que les stablecoins ne sont pas juste un gadget technologique. Au contraire, ils sont utiles et faits pour durer. Les plateformes de paiement les considèrent même comme un véritable enjeu stratégique pour leur avenir.

Cela, les géants du secteur l’ont compris. La course a déjà commencé, et les stablecoins sont amenés à s’imposer de plus en plus. La vraie question est de savoir jusqu’où ils vont transformer notre façon de payer.

