LIVE – Bitcoin, XRP, Ethereum, altcoins… – Toute l’actualité du 03 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin évolue dans une zone technique étroite, avec un seuil à 116 000 $ comme résistance majeure.

Ethereum teste un support clé à 4 232 $, sur fond d’incertitude à court terme, mais de dynamique long terme intacte.

XRP reste stable, tandis que les altcoins montent en puissance : dominance BTC en baisse et l’Altcoin Season Index en nette hausse .

Bitcoin et altcoins : entre fragilité technique et signes à surveiller

Bitcoin évolue actuellement dans une zone étroite, entre 108 500 $ et 111 700 $, avec une clôture à 110 793 $. Le franchissement de la moyenne mobile exponentielle 100 jours autour des 110 720 $ est encourageant, mais reste fragile.

Un dépassement des 116 000 $ pourrait rouvrir la voie à une hausse plus franche, tandis qu’un repli sous 105 573 $ remettrait sans doute les vendeurs en selle.

Ethereum suit une trajectoire plus hésitante. Le cours glisse sous les 4 303 $, avec une pression technique croissante autour du support des 4 232 $. En cas de cassure, un retour vers 4 024 $ serait envisageable.

Mais les fondamentaux restent solides : les flux entrants via les ETF, burn continu, écosystème actif… Les projections long terme demeurent optimistes, jusqu’à 5 000$ d’ici fin 2025.

XRP se stabilise autour de 2,82 $, avec un regain d’attention autour des ETF spot. Plusieurs demandes sont en cours (Grayscale, WisdomTree…), et l’open interest dépasse désormais 800 M $ sur les futures.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP, les altcoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

