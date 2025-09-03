LIVE – Bitcoin, XRP, Ethereum, altcoins… – Toute l’actualité du 03 septembre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Bitcoin évolue dans une zone technique étroite, avec un seuil à 116 000 $ comme résistance majeure.
- Ethereum teste un support clé à 4 232 $, sur fond d’incertitude à court terme, mais de dynamique long terme intacte.
- XRP reste stable, tandis que les altcoins montent en puissance : dominance BTC en baisse et l’Altcoin Season Index en nette hausse .
Bitcoin et altcoins : entre fragilité technique et signes à surveiller
Bitcoin évolue actuellement dans une zone étroite, entre 108 500 $ et 111 700 $, avec une clôture à 110 793 $. Le franchissement de la moyenne mobile exponentielle 100 jours autour des 110 720 $ est encourageant, mais reste fragile.
Un dépassement des 116 000 $ pourrait rouvrir la voie à une hausse plus franche, tandis qu’un repli sous 105 573 $ remettrait sans doute les vendeurs en selle.
Ethereum suit une trajectoire plus hésitante. Le cours glisse sous les 4 303 $, avec une pression technique croissante autour du support des 4 232 $. En cas de cassure, un retour vers 4 024 $ serait envisageable.
Mais les fondamentaux restent solides : les flux entrants via les ETF, burn continu, écosystème actif… Les projections long terme demeurent optimistes, jusqu’à 5 000$ d’ici fin 2025.
XRP se stabilise autour de 2,82 $, avec un regain d’attention autour des ETF spot. Plusieurs demandes sont en cours (Grayscale, WisdomTree…), et l’open interest dépasse désormais 800 M $ sur les futures.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, XRP, les altcoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
