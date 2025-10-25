Bitcoin et Ethereum en recul : décryptage d’une baisse aux multiples causes

Pour Résumer

Bitcoin et Ethereum reculent sous l’effet de facteurs géopolitiques et spéculatifs.

Leurs fondamentaux restent solides et l’activité sur leurs réseaux se maintient.

La baisse pourrait représenter une opportunité d’achat avant une reprise.

Un marché tendu

Le Bitcoin, qui s’était maintenu au-dessus des 110 000 dollars, a perdu près de 7 % en quelques jours, tandis qu’Ethereum est retombé sous la barre des 3 800 dollars.

Les observateurs du marché s’accordent sur un point : il ne s’agit pas d’un simple mouvement technique. Plusieurs facteurs se combinent et expliquent cette baisse généralisée.

D’abord, la montée des tensions géopolitiques et la prudence des investisseurs face à un contexte macroéconomique instable. Le renforcement du dollar américain, couplé à une légère hausse des rendements obligataires, a poussé certains fonds à réduire leur exposition aux actifs risqués, dont les cryptomonnaies font encore partie.

À cela s’ajoute une série de liquidations forcées sur les marchés à effet de levier. Nombreux sont les traders qui, profitant des pics récents de Bitcoin, ont ouvert des positions longues spéculatives. Lorsque le prix a connu une légère baisse, ces positions ont provoqué une série de ventes automatiques, amplifiant ainsi la chute initiale.

Selon les données de Coinglass, plus de 400 millions de dollars de positions ont été liquidées en moins de 48 heures, un chiffre qui rappelle combien la spéculation demeure importante dans l’écosystème crypto.

Certains experts parlent aussi du rôle de la réglementation. Les annonces récentes de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et de la SEC des États-Unis ont dissuadé certains investisseurs institutionnels.

Le marché semble actuellement évoluer dans une zone imprévisible. Les principaux intervenants souhaitent plus de transparence réglementaire avant d’élargir leur implication. Les investisseurs individuels, quant à eux, sont réticents à effectuer des achats dans un environnement aussi tendu.

Tout n’est pas perdu

Cependant, la situation n’a rien de désespérée. Les fondements de Bitcoin et d’Ethereum restent solides. Le réseau Bitcoin a atteint un nouveau record historique en termes de taux de hachage. Cela témoigne de l’engagement continu des mineurs à investir massivement dans les infrastructures.

En ce qui concerne Ethereum, la blockchain continue de connaître une activité intense. Elle est stimulée par l’expansion des applications décentralisées et par l’accroissement de l’importance du staking.

Les sorties nettes d’Ethereum des plateformes d’échange indiquent même que de nombreux détenteurs préfèrent conserver leurs tokens à long terme. Il s’agit d’un signal généralement interprété comme haussier.

La correction actuelle pourrait ainsi être comparée à une phase de répit après un été caractérisé par des augmentations constantes. De nombreux spécialistes jugent que le Bitcoin maintient une tendance haussière de base, avec un niveau de soutien technique aux alentours de 100 000 dollars.

Tant que ce seuil n’est pas nettement dépassé à la baisse, la tendance reste généralement favorable. C’est pourquoi certains considèrent cette période comme une opportunité d’accumulation avant une nouvelle croissance. Celle-ci serait propulsée par la réduction de l’offre et l’intérêt croissant des acteurs institutionnels.

D’un point de vue macroéconomique, le futur dépendra de la décision des banques centrales. Et particulièrement de la Réserve fédérale des États-Unis. Si les banques choisissent d’assouplir la politique monétaire, cela pourrait raviver l’intérêt pour les actifs risqués et stimuler une reprise des cryptomonnaies.

Cependant, l’extension des mesures restrictives continuera de peser sur le marché à court terme.

Il faut souligner que cette chute du Bitcoin et d’Ethereum ne signifie pas forcément un retournement durable. Il s’agit davantage d’une correction sur un marché constamment sensible aux influences extérieures.

Les investisseurs chevronnés le savent bien. Si les baisses dans l’univers crypto sont inévitables, elles préparent généralement le terrain pour les prochaines hausses.

