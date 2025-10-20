Satoshi Nakamoto subit la plus grosse perte de l’histoire du Bitcoin

Pour Résumer

Un crash record efface 20 Md$ du marché et expose la fragilité du levier.

Bitcoin encaisse, les alts s’effondrent, puis le marché se stabilise.

La séquence rappelle qu’un choc macro suffit à déclencher une purge totale.

Un trou d’air à 20 milliards… et Satoshi en première ligne

Le marqueur est public : Arkham a rappelé que Satoshi est en baisse de 20 milliards environ par rapport au sommet du 7 octobre. Rien d’étonnant pour une poche qui reste 100 % exposée au spot.

Le fait saillant n’est pas l’ampleur de la perte non réalisée, c’est l’absence de mouvement sur ces adresses, fidèle à quinze ans d’hibernation. Autrement dit, c’est le marché qui a parlé, pas Satoshi.

SATOSHI NAKAMOTO IS DOWN $20 BILLION Satoshi Nakamoto’s wealth ATH was 10 days ago on the 7th October 2025. His holdings have declined in value by $20 Billion since then. He is currently the 15th richest individual in the world, above Alice Walton and Michael Bloomberg pic.twitter.com/r87nzt3Ikw — Arkham (@arkham) October 17, 2025

Au même moment, l’ensemble du crypto marché encaissait la pire journée de liquidations de son histoire, plus de 19 milliards en 24 heures, sur fond de menace de tarifs à 100 % contre la Chine. Plusieurs altcoins ont effacé 70 à 99 % en quelques minutes.

Bitcoin, lui, a tenu la zone des six chiffres malgré une chute éclair. L’épisode dit tout de la sensibilité actuelle aux chocs lorsqu’ils frappent des carnets amaigris et des perps « sur-leviérisés ».

Qui détient vraiment « le » plus gros wallet ?

Les estimations convergent depuis des années : les pièces minées à l’origine par Satoshi dépasseraient le million de BTC.

Arkham place toujours Satoshi au sommet des détenteurs, devant les grands dépositaires et plateformes.

À ces tailles, la valeur faciale bouge avec chaque pourcent de volatilité. 1 % de variation sur 1 million de BTC, c’est déjà un milliard.

C’est aussi pourquoi la rubrique « pertes » n’a de sens qu’à l’écran. Tant que les clés restent muettes, rien n’est réalisé.

La fascination pour ce stock tient au mythe, mais aussi à la microstructure : savoir qu’un gisement pareil ne bouge pas réduit le risque de surplomb, même si l’ombre portée demeure. Ce calme plat a nourri un consensus tacite.

Le narratif n’a pas changé avec ce crash. Il s’est même renforcé : si la tempête n’a rien réveillé, pourquoi demain serait différent ?

Crash express, thèse intacte

Le sell-off du 8 au 10 octobre n’a pas renversé les fondamentaux. Plusieurs analystes lisent surtout un enchaînement de facteurs techniques : levier excessif, profondeur trop faible et exécution dégradée au pic de panique.

La lecture macro n’a pas varié en profondeur. Le marché a d’ailleurs montré des signes de normalisation rapide : BTC-ETH ont rebondi, les ETFs spot ont re-engrangé des flux après un jour d’hémorragie, tandis que les alts restent convalescentes.

So, what's next? We believe this crash was due to the combination of multiple sudden technical factors. It does NOT have long-term fundamental implications. A technical correction was overdue, we think a trade deal will be reached, and crypto remains strong. We are bullish. pic.twitter.com/nYPQlbBeoj — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 11, 2025

Dans cet environnement, parler de « perte » pour Satoshi revient à décrire la météo du jour. L’essentiel reste la trajectoire de long terme et la capacité de Bitcoin à absorber des chocs externes sans perdre son ancrage narratif.

Ce que cette séquence nous apprend vraiment

D’abord, l’effet de levier demeure le carburant des records de liquidation. Ensuite, l’inertie des poches dites « historiques » agit comme un stabilisateur symbolique.

Voir la plus grande fortune on-chain encaisser un -15 % sans mouvement calme davantage qu’une promesse. Enfin, la corrélation aux gros titres est redevenue immédiate.

Une menace commerciale suffit à dérégler des systèmes déjà tendus.

Le chiffre de 20 milliards impressionne, il rappelle aussi l’échelle à laquelle se joue désormais Bitcoin. Un aller-retour de 10 000 dollars sur le prix efface ou crée des dizaines de milliards de capitalisation, sans que les détenteurs de long terme bougent d’un iota.

C’est la définition d’un actif devenu systémique dans son propre univers : volatil, liquide, mais porté par des mains qui ne tradent pas l’actualité.

À court terme, la grille de lecture redevient classique. Surveiller la reconstitution de l’open interest, la stabilité des funding et la qualité d’exécution aux prochains rendez-vous macro.

À moyen terme, le fait marquant n’est pas la « perte » de Satoshi. C’est sa constance. Les portefeuilles n’ont pas parlé, et c’est probablement le signal le plus haussier qui soit dans un marché prompt à s’emballer.

