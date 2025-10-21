Prédiction : selon CZ, le Bitcoin finira par détrôner l’or

Pour Résumer

CZ prédit que Bitcoin surpassera l’or d’ici 2030.

Bitcoin à 107 556 $, or à 2 500 $.

L’adoption institutionnelle dope le BTC.

La prédiction de CZ : Bitcoin contre l’or

Dans une interview à Singapour le 20 octobre 2025, CZ affirme que Bitcoin surpassera l’or grâce à sa portabilité, sa divisibilité et sa rareté numérique. Effectivement, la capitalisation de Bitcoin (2 200 milliards de dollars) talonne celle de l’or (16 000 milliards).

CZ souligne que Bitcoin, avec 21 millions d’unités maximum, est plus rare que l’or, extrait à 3 000 tonnes par an. De plus, les coûts de transfert de BTC sont nuls via Lightning Network. En outre, l’or stagne à 2 500 $ l’once, tandis que Bitcoin grimpe de 80 % en 2025.

D’ailleurs, les réserves nationales, comme les 28 988 BTC des US, légitiment Bitcoin. Effectivement, 12 pays testent des réserves BTC. En effet, CZ voit un BTC à 1 million $ d’ici 2030.

De plus, l’inflation à 3,1 % et la dette US à 33 trillions favorisent Bitcoin. En outre, les ETF Bitcoin détiennent 370 000 BTC, soit 42 milliards de dollars. Effectivement, l’or perd son éclat face à la crypto.

Les moteurs de l’adoption Bitcoin

L’adoption institutionnelle dope Bitcoin. MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 3 milliards pour acheter davantage. Effectivement, les ETF spot attirent 25 milliards de dollars en 2025.

De plus, des entreprises comme Tesla acceptent Bitcoin via Lightning. En outre, 10 % des paiements commerciaux aux US passent par BTC. D’ailleurs, la Floride autorise les taxes en crypto.

Le RSI à 66 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 100 000 $ tient. En effet, les volumes quotidiens atteignent 70 milliards de dollars.

De plus, la SEC, sous Paul Atkins, assouplit les règles. En outre, le GENIUS Act soutient les stablecoins, renforçant la confiance. Effectivement, Bitcoin devient un hedge contre l’inflation.

Impacts sur le marché crypto

Le marché réagit à la prédiction de CZ. Bitcoin stagne à 107 556 $, mais Solana gagne 2 % à 184,75 $. Effectivement, la capitalisation crypto reste à 4 000 milliards de dollars.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, reste stable. De plus, les layer-2 comme Optimism captent 30 % des flux. En outre, Ethereum, à 3 864 $, résiste à la volatilité.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les liquidations atteignent 100 millions de dollars.

De plus, les exchanges renforcent la conformité MiCA. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. Effectivement, la prédiction de CZ dope la confiance institutionnelle.

Perspectives : Bitcoin, le nouvel or ?

CZ a-t-il raison ? ChatGPT-5 aligne sur un BTC à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, l’adoption par les banques centrales accélère.

De plus, des pays comme le Salvador accumulent Bitcoin. En outre, 12 billions d’investissements crypto sont attendus d’ici 2027. D’ailleurs, l’or perd 5 % face au BTC en 2025.

Cependant, des défis subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, un shutdown US prolongé freine les ETF.

Octobre 2025 redessine l’avenir. Effectivement, Bitcoin pourrait détrôner l’or. La prudence s’impose pour les investisseurs.

