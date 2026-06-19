Bitcoin face au choc Warsh : la fin du « Dot Plot » à la Fed ?

Le Bitcoin (BTC) s’échange aux alentours de 65 000 $ ce 17 juin, affichant une baisse d’environ -2,5 % sur les dernières 24 heures. Ce repli intervient alors que le Comité fédéral de l’open market (FOMC) se réunit pour la première fois sous l’égide de son nouveau président, Kevin Warsh.

Si la décision sur les taux d’intérêt semblait déjà actée par le marché, l’attention des investisseurs se focalise désormais sur un événement précis : le refus anticipé de Warsh de soumettre ses propres projections au « dot plot » (graphique à points des prévisions de taux).

Loin d’être une simple formalité administrative liée au style du nouveau président, ce geste pourrait signaler un changement de paradigme dans la communication de la banque centrale la plus influente au monde. Les répercussions structurelles sur le marché des cryptomonnaies, le prix des bons du Trésor et la proposition de valeur à long terme du Bitcoin imposent de distinguer le bruit médiatique à court terme des signaux durables.

Mécanique du Dot Plot : pourquoi la fin de l’ancrage crée des turbulences

Depuis son introduction par Ben Bernanke en 2012, le dot plot est devenu l’outil de référence de Wall Street. Les projections individuelles des décideurs influencent directement les rendements obligataires, les taux des prêts aux entreprises et les valorisations lors des introductions en bourse (IPO), SpaceX étant souvent cité en exemple.

En date du 17 juin, les probabilités du marché indiquaient une chance de 98,2 % de maintenir les taux actuels entre 3,50 et 3,75 %. La décision elle-même n’apporte donc que peu d’informations nouvelles. Ce sont les déclarations de Kevin Warsh et l’avenir du dot plot qui dictent désormais les attentes.

Si Warsh choisit de retenir ses projections, cela pourrait entraîner une volatilité accrue sur les obligations du Trésor, une remontée de l’indice de la peur (VIX) et une réduction de la liquidité sur les actifs à risque. Dans ce climat d’incertitude macroéconomique, le Bitcoin subit une pression immédiate.

Les analystes avertissent qu’une réduction de la « forward guidance » (guidage prospectif) par Warsh pourrait accentuer l’instabilité du marché, surtout si des hausses de taux non anticipées finissent par se concrétiser. Les interventions passées du président suggèrent que cette réunion pourrait marquer une rupture définitive avec les méthodes traditionnelles de communication de la Fed.

Thèse long terme : l’opacité fiduciaire comme moteur structurel

$BTC failed to reclaim the $67,000-$68,000 zone.



Now, the key level to hold is $64,000-$65,000.



If Bitcoin loses this, it'll end up giving most of its short-term gain back. pic.twitter.com/uI6P5k8oyD — Ted (@TedPillows) June 17, 2026

À l’opposé des craintes immédiates, la thèse de long terme semble se renforcer. Des analystes de Galaxy Digital et Ark Invest estiment que l’élimination du dot plot par Warsh érode la crédibilité de l’architecture de transparence du système fiduciaire, souvent perçue comme un appareil de gestion des attentes « centralisé ».

Selon l’analyse de TradingKey, la confiance institutionnelle dans les actifs libellés en dollars repose sur cette lisibilité depuis la crise de 2008. Si ce cadre devient flou, le Bitcoin, avec son calendrier d’émission algorithmique et transparent, gagne en attractivité. Contrairement aux devises fiat, son offre ne peut être révisée lors d’une simple conférence de presse.

L’argument n’est pas de juger la politique de Warsh, mais de constater que toute baisse de la prévisibilité du système monétaire déplace l’asymétrie en faveur des actifs rares. Chaque publication du CPI (inflation), des chiffres de l’emploi ou de l’indice PCE devient un événement majeur en l’absence de feuille de route claire de la Fed pour ancrer les interprétations.

Ce régime de sensibilité macroéconomique accrue et de volatilité ad hoc favorise historiquement les actifs à rareté programmée, qui attirent alors des allocations défensives croissantes.

Les deux trajectoires pour le Bitcoin après le FOMC

The most important press conference in finance happens today at 2:30pm ET.



Kevin Warsh. New Fed Chair. First meeting.



Everyone expects rates to hold at 3.50%.



But the rate decision is not the story.



The story is whether Warsh kills the dot plot today.



The dot plot is how the… pic.twitter.com/wzLuJxeaVB — Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) June 17, 2026

Le scénario haussier repose sur une abstention nette de Warsh concernant le dot plot, accompagnée d’un discours neutre et d’une conférence de presse évitant tout signal de resserrement agressif. Dans ce cas, la volatilité resterait contenue et la thèse de Galaxy Digital et Ark Invest s’imposerait comme un moteur de positionnement à moyen terme.

À l’inverse, le scénario baissier serait validé par un signal « hawkish » (faucon) persistant. Cela pourrait se traduire par des points de projections des autres membres suggérant une première baisse des taux repoussée à 2027, ou par un ton restrictif de la part de Warsh.

Le cabinet Kitco a prévenu qu’une telle configuration pousserait les rendements réels à la hausse et soutiendrait le dollar, pesant ainsi directement sur les cryptomonnaies.

Bien que l’issue la plus probable semble être une « ambiguïté contrôlée », l’incertitude est telle que des dynamiques de capitulation on-chain de la part des détenteurs à long terme pourraient amplifier toute correction en cas de mauvaise surprise.