Bitcoin : Harvard mise gros sur l’ETF de BlackRock

Pour Résumer

Harvard investit 117 M€ dans l’ETF Bitcoin BlackRock.

Le Bitcoin grimpe à 119 800 € après l’annonce.

L’adoption institutionnelle dope le marché crypto.

Harvard secoue le marché avec son pari

Harvard vient de lâcher une bombe. En effet, dans son dernier dépôt auprès de la SEC, daté du 30 juin 2025, l’université dévoile une position de 117 millions d’euros dans l’ETF Bitcoin iShares (IBIT) de BlackRock, soit 1,9 million de parts.

Par ailleurs, cette allocation, cinquième plus grande du fonds de 53,2 milliards d’euros, dépasse ses investissements dans Alphabet.

D’ailleurs, ce choix reflète une confiance croissante dans le Bitcoin comme actif stratégique.

Effectivement, l’IBIT, lancé en janvier 2024, gère 84 milliards d’euros d’actifs, dominant le marché des ETF crypto.

Avec des institutions comme le fonds souverain d’Abu Dhabi, qui détient 500 millions d’euros dans IBIT, Harvard s’aligne sur une tendance institutionnelle majeure.

Le marché crypto réagit avec ferveur

L’annonce a mis le feu aux poudres. Le Bitcoin, qui oscillait autour de 115 000 €, bondit de 3,1 % en 24 heures pour atteindre 119 800 €. Ethereum suit, avec une hausse de 2,4 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto grimpe à 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,7 %. Ces chiffres traduisent un engouement immédiat des investisseurs.

Cependant, des risques subsistent. La volatilité du Bitcoin, avec un RSI à 60, reste un défi pour les institutions prudentes. D’ailleurs, des sorties de 120 millions d’euros sur les ETF Bitcoin en juillet 2025 rappellent les fluctuations du marché.

Effectivement, l’IBIT bénéficie d’une liquidité accrue grâce à la SEC, qui a relevé le plafond des options à 250 000 contrats, dopant l’intérêt.

Perspectives : une adoption institutionnelle massive ?

Ce pari d’Harvard pourrait changer la donne. En effet, si d’autres universités, comme Brown avec ses 13 millions d’euros dans IBIT, suivent, des milliards pourraient affluer.

Par ailleurs, les ETF Bitcoin ont attiré 54 milliards d’euros d’inflows nets depuis 2024. Effectivement, un Bitcoin à 150 000 € d’ici 2026 n’est pas utopique, selon les analystes.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP ou Solana.

Cependant, les régulations, comme MiCA en Europe, imposent des audits stricts, freinant les plus timides.

Ce move d’Harvard, combiné à la hausse des options sur IBIT, positionne le Bitcoin comme un actif incontournable, mais la prudence reste de mise.

