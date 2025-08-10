Pour Résumer

Coinbase ajoute le trading décentralisé (DEX) à son application, débutant avec les tokens de sa blockchain Base.

Les utilisateurs américains (hors New York) peuvent échanger ces tokens dès leur lancement via un wallet intégré, avec les frais réseau couverts par Coinbase.

La plateforme optimise les prix grâce à des agrégateurs DEX et bloque les tokens frauduleux.

Cette fonctionnalité sera bientôt étendue à d’autres blockchains comme Solana, facilitant l’accès à la finance décentralisée.

Coinbase a dévoilé une mise à jour majeure : l’échange sur des plateformes décentralisées (DEX) sera désormais disponible directement via son application principale. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité d’acquérir rapidement des tokens générés sur la blockchain Base, mise au point par Coinbase. En outre, la plateforme se chargera de tous les frais liés au réseau, simplifiant ainsi considérablement l’expérience, en particulier pour ceux qui sont novices en finance décentralisée (DeFi).

Une passerelle simplifiée vers le trading décentralisé

Dans un communiqué publié vendredi, Coinbase précise qu’elle déploiera cette nouveauté à un groupe restreint d’utilisateurs américains, à l’exception des résidents de l’État de New York, en raison de réglementations spécifiques.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront échanger des jetons dès leur introduction. L’application inclut un portefeuille en auto-garde pour un contrôle total et sécurisé des actifs.

En couvrant les frais de réseau, Coinbase supprime un obstacle majeur pour les nouveaux venus en DeFi. Les transactions pourront s’effectuer directement via le solde Coinbase ou en stablecoins USDC, le tout dans une interface unifiée facilitant la gestion du portefeuille.

Au lancement, plusieurs projets natifs de Base seront disponibles : Virtuals AI Agents, Reserve Protocol DTFs, SoSo Value Indices, Auki Labs et Super Champs. D’autres tokens seront ajoutés progressivement pour maintenir la stabilité des échanges et la liquidité.

Agrégation de liquidité et sécurité renforcée

Pour proposer les meilleurs prix, Coinbase s’appuiera sur des agrégateurs DEX qui analysent la liquidité sur des plateformes comme Aerodrome et Uniswap. Cette méthode garantit des transactions au tarif le plus avantageux tout en réduisant le slippage, l’écart entre le prix attendu et le prix obtenu.

Cette technologie combine la rapidité du trading décentralisé et des tarifs compétitifs comparables à ceux des plateformes centralisées.

Coinbase prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres blockchains, dont Solana, dans les prochains mois. L’objectif : permettre aux utilisateurs de gérer toutes leurs transactions DeFi depuis une seule application.

Sur le plan de la sécurité, Coinbase bloquera automatiquement les tokens identifiés comme malveillants ou frauduleux, grâce à un prestataire tiers spécialisé. Cette mesure protège les utilisateurs contre les arnaques fréquentes dans les actifs numériques décentralisés.

Une opportunité pour les émetteurs de tokens

Cette intégration offre une chance unique aux créateurs de tokens. Un actif lancé sur Base peut atteindre des millions d’utilisateurs Coinbase dans l’heure suivant son indexation, contre plusieurs jours pour un listing classique sur une plateforme centralisée.

Cela pourrait inciter davantage de projets à choisir Base pour profiter d’une visibilité immédiate auprès d’une vaste communauté.

Perspectives

Cette stratégie marque une étape vers la fusion des échanges centralisés (CEX) et décentralisés (DEX). Coinbase combine l’ergonomie et la sécurité des plateformes traditionnelles avec la flexibilité et l’innovation de la DeFi.

L’objectif est de renforcer la position de Coinbase aux États-Unis face à une concurrence active dans la DeFi. En intégrant le trading DEX, la plateforme rend la finance décentralisée plus accessible au grand public.

Cette avancée reflète la volonté de Coinbase de suivre l’évolution rapide du secteur crypto tout en améliorant l’expérience utilisateur. Si elle réussit, elle pourrait inspirer d’autres acteurs majeurs à adopter la même voie.

Source : Annonce officielle Coinbase

