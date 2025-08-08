Bitcoin Hyper : la prévente grimpe vers 7,5 millions de dollars

Pour Résumer

Bitcoin Hyper attire l'attention avec une prévente de 7,5 millions de dollars.

Les traders se tournent vers les altcoins et les Layer 2.

Bitcoin Hyper combine meme coin et technologie solide pour attirer l'intérêt.

Qu’est-ce qui alimente la reprise ?

Bitcoin Hyper fait une bonne performance et plusieurs facteurs y contribuent. Le marché crypto connaît une rare période de synchronisation verte, avec des gains hebdomadaires qui s’accumulent dans tous les domaines.

Le BTC a augmenté de près de 2 % au cours des dernières 24 heures, le propulsant fermement au-dessus de la barre des 116 000 $. D’un autre côté, le ETH a progressé de 5,36 %, s’échangeant autour de 3 800 $.

Le SOL est en tête des principales cryptomonnaies avec une hausse quotidienne de 5,67 %. La crypto continue à jouer son rôle d’aimant à momentum pour les principaux traders d’altcoins. Pendant ce temps, le sentiment rattrape son retard.

L’indice Fear & Greed a grimpé à 54 après avoir récemment atteint un creux à 48. Ainsi, il se rapproche peu à peu du territoire Greed et reflète un retour lent mais régulier de la confiance du marché.

Ce rebond n’est pas seulement lié à la force du Bitcoin, mais aussi à la recherche des traders pour la prochaine étape. De plus en plus, l’action se déplace vers le bas de l’échelle de la capitalisation boursière.

A major resistance coming up for Bitcoin. Please don't ignore it: https://t.co/vVDnaomAeU pic.twitter.com/u5YA9mfblj — BitcoinHyper (@BitcoinHypers) August 8, 2025

Quelle sera la prochaine étape ?

Lorsque les principales cryptomonnaies comme le $BTC et l’$ETH se stabilisent, la liquidité a tendance à se répercuter vers le bas. Et c’est exactement ce qui se passe actuellement.

Les Layer 2 et les meilleurs memecoins prennent de l’ampleur. Cela concerne particulièrement les projets qui allient une technologie solide à une communauté digne d’un mème. Il suffit de regarder $POL (Polygon), en hausse de plus de 8 % aujourd’hui. Ensuite, $MNT (Mantle) a gagné 4,91 %, en plus de son incroyable hausse de 22,89 % cette semaine.

Historiquement, les cycles des meme coins ont tendance à démarrer pendant les périodes de reprise (comme début 2021 et mi-2023). Alors, les traders sont avides de transactions à forte volatilité avec un potentiel de hausse viral. Cela ouvre la voie à des projets hybrides comme Bitcoin Hyper. De ce fait, il fusionne l’énergie dégen des meme coins avec l’utilité réelle d’une couche 2 Bitcoin.

La Solana Virtual Machine (SVM) a déjà prouvé qu’elle pouvait gérer la vitesse et l’échelle des mèmes. C’est maintenant au tour du Bitcoin.

De plus, Bitcoin Hyper n’est pas une crypto meme comme les autres. C’est la première véritable couche 2 Bitcoin alimentée par la SVM, conçue pour offrir beaucoup de choses. Elle offre la vitesse, l’évolutivité et les faibles frais qui ont toujours fait défaut au Bitcoin.

$BTC – #Bitcoin is back in the range. Unless we break it again, I'm looking for higher. pic.twitter.com/DTa6wvg8cy — BitcoinHyper (@BitcoinHypers) August 8, 2025

Pourquoi $HYPER pourrait mener la prochaine vague d’altcoins ?

Le rebond général du marché est un signe encourageant, mais la prochaine étape sera probablement façonnée par les altcoins. Les projets qui combinent des fondamentaux solides et un attrait pour les degen gagnent rapidement en popularité. Et Bitcoin Hyper en fait partie.

Avec 7,43 millions de dollars levés et des récompenses de staking à 145 %, $HYPER séduit traders et développeurs.

La prévente de $HYPER attire l’attention grâce à des rendements impressionnants, renforçant sa popularité dans le secteur crypto.

Découvrir Bitcoin Hyper

Source : Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu'investir comporte des risques.