Ethereum : Vitalik Buterin encourage les sociétés à détenir de l’ETH

Buterin encourage les sociétés à détenir Ethereum.

L’ETH grimpe à 3 950 € après l’annonce.

Une adoption massive pourrait transformer le marché.

Un appel audacieux de Vitalik Buterin

Vitalik Buterin vient de lâcher une bombe. En effet, lors d’une keynote à la conférence Devcon 2025, il a exhorté les entreprises à intégrer Ethereum dans leurs réserves, à l’image de MicroStrategy avec Bitcoin.

Par ailleurs, il argue que l’ETH, avec ses smart contracts et sa scalabilité, est un actif stratégique pour les sociétés technologiques et financières.

D’ailleurs, Buterin a vanté les avancées d’Ethereum : l’upgrade Dencun de 2024 a réduit les frais à 0,75 € par transaction, et les rollups comme Arbitrum traitent 2,7 millions de transactions quotidiennes.

Effectivement, des géants comme JPMorgan, avec 8 % de leurs actifs tests en blockchain, explorent déjà Ethereum. Ce plaidoyer pourrait pousser des firmes à allouer 1 à 2 % de leurs trésoreries à l’ETH, soit des milliards d’euros.

Le marché s’embrase immédiatement

L’annonce a mis le feu aux poudres. L’Ethereum, qui oscillait autour de 3 800 €, a bondi de 3,9 % en 24 heures pour atteindre 3 950 €. Le Bitcoin suit timidement, à 118 500 €, avec une hausse de 1,2 %.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto grimpe à 4 050 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. Ces chiffres traduisent un engouement instantané des investisseurs.

Cependant, des risques persistent. La volatilité de l’ETH, avec un RSI à 62, frôle la zone surachetée.

D’ailleurs, un piratage de 35 millions d’euros sur un protocole DeFi en juillet 2025 rappelle la prudence nécessaire.

Effectivement, l’appel de Buterin pourrait doper l’adoption, mais une correction reste possible si les entreprises hésitent face aux régulations strictes de l’UE.

Perspectives : un x10 pour Ethereum ?

Ce plaidoyer pourrait redessiner l’écosystème. Avec 3 200 milliards d’euros d’actifs dans les trésoreries des firmes européennes, une allocation de 1 % à l’ETH injecterait 32 milliards d’euros.

Par ailleurs, Ethereum pourrait viser 10 000 € d’ici 2026, selon les analystes, porté par la DeFi (95 milliards d’euros verrouillés) et les NFT (30 % des volumes crypto).

D’ailleurs, des memecoins comme Maxi Doge, en presale à 0,002 €, surfent sur l’écosystème Ethereum avec des promesses de x50, bien que leur volatilité reste un piège.

Effectivement, des défis subsistent. L’inflation mondiale à 3,2 % et des taux d’intérêt à 5,5 % aux États-Unis freinent les investissements risqués.

Par ailleurs, Grok conseille de limiter l’exposition à 5 % du portefeuille et de diversifier avec des actifs comme XRP. Ce move de Buterin place Ethereum au cœur de l’adoption institutionnelle, mais le succès dépendra de l’exécution des entreprises.

