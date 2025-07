Bitcoin en ligne de mire : rapport-choc de la Maison Blanche le 30 juillet

Selon le décret, le groupe de travail a été chargé de soumettre un rapport au président dans les 180 jours suivant la date du décret. Ainsi, cela fixe la date limite au 22 juillet, le décret ayant été signé le 23 janvier.

Le groupe de travail devrait recommander des propositions réglementaires et législatives qui font progresser les politiques établies dans le décret. Ce sont notamment la création d’une réserve stratégique de Bitcoins.

Le rapport comprendra l’évaluation du groupe de travail sur la manière dont les États-Unis peuvent créer et maintenir une réserve nationale d’actifs numériques. De plus, cela inclut aussi des propositions de critères pour la mise en place d’une telle réserve.

D’ailleurs, ces pièces pourraient provenir de crypto saisies par le gouvernement fédéral américain dans le cadre de ses activités répressives.

Sur la base du décret de suivi signé par Trump en mars, qui a établi une réserve stratégique de bitcoins dans son intégralité. Donc, le rapport politique de la Maison Blanche américaine fournira également une mise à jour sur la quantité de BTC détenue par le pays.

Le décret exigeait que chaque agence fédérale fournisse au groupe de travail sur les actifs numériques. C’est un compte rendu complet de tous les actifs numériques gouvernementaux en sa possession.

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.

America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸

— Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025