Pour Résumer

Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, estime qu’un bond quantique pourrait menacer Bitcoin d'ici à cinq ans.

Il appelle la communauté à adopter rapidement une cryptographie post-quantique.

Mais les experts restent divisés sur l’urgence de cette menace.

Anatoly Yakovenko alerte sur une menace quantique pour Bitcoin

Lors du All-In Summit 2025, Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, a lancé une alerte qui a fait réagir l’écosystème crypto.

Solana’s Anatoly Yakovenko on Crypto's Next Era: Quantum, AI, and the Future of Money (0:00) Introducing Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko (0:55) Crypto under Trump vs Biden, stablecoin boom, what it means for US treasuries (5:56) Traditional exchanges using blockchain vs… pic.twitter.com/C7Ux2Bkm95 — The All-In Podcast (@theallinpod) September 18, 2025

Selon lui, il existe une probabilité de 50 % qu’une percée majeure en informatique quantique survienne d’ici à cinq ans. Une telle avancée pourrait fragiliser la sécurité cryptographique de Bitcoin, aujourd’hui reposée sur l’algorithme ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).

Une menace liée aux percées technologiques

Yakovenko estime que la rapidité des progrès combinés en intelligence artificielle et en matériel informatique avancé accélère les échéances. Selon lui, l’informatique quantique pourrait, dans un délai réduit, casser les fondements de la cryptographie utilisée par Bitcoin.

Le danger repose notamment sur l’algorithme de Shor, qui permettrait de résoudre le problème du logarithme discret des courbes elliptiques beaucoup plus vite que n’importe quel ordinateur classique.

Par conséquent, un attaquant pourrait déduire des clés privées à partir des clés publiques, compromettant directement la sécurité des portefeuilles Bitcoin.

Un appel à migrer vers une cryptographie post-quantique

Dans ce contexte, Yakovenko a appelé la communauté Bitcoin à hâter son passage à des signatures résistantes aux ordinateurs quantiques. Toutefois, cette avancée nécessiterait un hard fork, c’est-à-dire une mise à jour qui ne serait pas compatible avec les versions actuelles du protocole.

Cependant, l’expérience du Bitcoin démontre que parvenir à un accord communautaire sur des modifications techniques significatives demeure compliqué et fréquemment sujet à des conflits. Ce processus lent pourrait exposer le réseau à une menace théorique en constante augmentation.

Des avis divergents dans l’écosystème

La mise en garde de Yakovenko divise les experts. Certains partagent son urgence, d’autres relativisent le calendrier.

Par exemple, David Carvalho, PDG de Naoris Protocol, estime que la menace pourrait se concrétiser en moins de cinq ans. À l’inverse, Adam Back, PDG de Blockstream, considère qu’un risque crédible n’apparaîtra pas avant au moins vingt ans.

Par conséquent, la discussion ne se concentre pas tant sur la possibilité du risque que sur le moment où il pourrait survenir.

Cette ambiguïté rend la prise de décisions stratégiques complexe : une action trop hâtive pourrait entraîner des dépenses et des conflits superflus, alors qu’une action trop tardive pourrait mettre le réseau en danger systémique.

Bitcoin face à un dilemme stratégique

Actuellement, la plupart des membres de la communauté Bitcoin perçoivent la menace quantique comme une préoccupation à long terme.

Toutefois, les déclarations de Yakovenko rappellent que la résilience cryptographique doit évoluer en parallèle des technologies émergentes.

En réalité, ce débat s’inscrit dans une réflexion plus large : comment un protocole conçu il y a plus de 15 ans peut-il s’adapter à des menaces qui n’existaient pas lors de sa création ?

La question de la gouvernance, déjà source de divisions par le passé (comme lors du débat sur la taille des blocs), sera de nouveau centrale si une migration vers des signatures post-quantiques s’impose.

Vers une course à la sécurité post-quantique

Alors que les acteurs institutionnels s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies, la capacité de Bitcoin à anticiper et contrer de tels risques pourrait devenir un facteur clé de sa crédibilité.

En définitive, l’avertissement de Yakovenko n’est peut-être pas une prophétie à court terme, mais il pose une question fondamentale : le réseau Bitcoin peut-il se permettre d’attendre alors que l’innovation quantique avance à pas rapides ?

