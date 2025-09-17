Pour Résumer

Solana, XRP et Rexas Finance ciblent un x100 explosif.

MaxiDoge pourrait surfer sur la hype meme.

Le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars.

Solana : la scalabilité qui paie

Solana (SOL), à 187,75 $, domine l’altseason. ChatGPT 5 prévoit 500 $ en 2025, avec un x100 à 18 775 $ d’ici 2026. Effectivement, sa TVL explose à 10,7 milliards de dollars.

La blockchain gère 65 000 transactions par seconde. Par ailleurs, ses frais à 0,00025 $ attirent DeFi et NFT. D’ailleurs, la BCE teste un euro numérique sur Solana.

Le RSI à 70 signale un momentum haussier. Effectivement, le support à 170 $ reste solide. Par ailleurs, des ETF spot injectent 2 milliards de dollars.

ChatGPT 5 voit un x100 si Solana capte plus de dApps. D’ailleurs, 1 000 projets renforcent son écosystème. Effectivement, sa capitalisation de 99 milliards pourrait décupler.

XRP : les paiements qui décollent

XRP, à 2,90 $, est prêt pour un x100. ChatGPT 5 table sur 15 $ en 2025, soit 290 $ d’ici 2026. Effectivement, la résolution SEC booste la confiance.

Les partenariats bancaires traitent 10 milliards de dollars mensuels. Par ailleurs, l’ONU valide Ripple pour les paiements émergents. D’ailleurs, un ETF spot pourrait attirer 5 milliards de dollars.

Le RSI à 65 indique un momentum haussier. Effectivement, casser 3,50 $ viserait 5 $. Par ailleurs, sa capitalisation de 128 milliards offre une marge énorme.

ChatGPT 5 mise sur un x100 si les régulations s’assouplissent. D’ailleurs, 70 % des analystes prévoient une hausse de 500 %. Effectivement, XRP redevient un pilier.

Rexas Finance : la tokenisation d’or

Rexas Finance (RXS), à 0,04 $ en présale, vise un x100. ChatGPT 5 prévoit 0,20 $ au listing, soit 4 $ d’ici 2026. Effectivement, sa tokenisation d’actifs réels séduit.

RXS a levé 450 000 $ en 72 heures en 2024. Par ailleurs, sa capitalisation pourrait atteindre 5 milliards de dollars. D’ailleurs, les retail achètent des fractions d’immobilier dès 10 $.

Le RSI à 68 signale un momentum haussier. Effectivement, des ETF potentiels injecteraient 2 milliards de dollars. Par ailleurs, 60 % des investisseurs sont institutionnels.

ChatGPT 5 voit un x100 si RXS intègre Binance. D’ailleurs, son staking à 5 % attire les holders. Effectivement, la rareté des tokens dope la demande.

MaxiDoge : le memecoin qui muscle

MaxiDoge ($MAXI), lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, trade à 0,00045 $. Effectivement, sa levée de 1,63 million de dollars et son staking à 669 % APY séduisent les degens.

Son thème gym-bro et sa communauté explosive créent une hype virale. D’ailleurs, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x12. Effectivement, le volume atteint 2,1 millions de dollars.

Découvrir Maxi Doge Token

Perspectives : l’altseason en or massif

Le marché crypto atteint 3 800 milliards de dollars. Effectivement, la dominance BTC à 55 % libère des flux pour les altcoins. D’ailleurs, l’indice Altcoin Season à 49/100 frôle le déclencheur.

Solana, XRP et Rexas Finance mènent la danse. Par ailleurs, MaxiDoge ajoute du feu spéculatif. Effectivement, leur faible marketcap offre un x100 réaliste.

Cependant, 80 % des altcoins corrigent post-hype. Par ailleurs, la volatilité menace les retail. D’ailleurs, une régulation stricte pourrait freiner l’élan.

ChatGPT 5 conseille la diversification. Effectivement, un portefeuille mixé pourrait x5. Septembre 2025 lance une altseason légendaire.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.