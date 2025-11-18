Pour Résumer

Bitcoin à 90 006 $, domination sous 54 %.

Altcoins reprennent 5-12 % en 48 h.

Premiers signaux d’altseason novembre 2025.

Bitcoin en pause : le signal historique

Bitcoin reste coincé entre 88 000 $ et 92 000 $ depuis dix jours. Effectivement, la domination BTC tombe à 53,7 %, niveau qui a toujours marqué le début des grandes altseasons (2017, 2021).

Les ETF Bitcoin enregistrent des sorties nettes de 800 millions cette semaine. De plus, les stablecoins affluent vers Solana et Ethereum. En outre, le Fear & Greed Index reste à 38, zone de peur parfaite pour la rotation.

D’ailleurs, le RSI hebdo de BTC à 46 indique une consolidation. Effectivement, les baleines BTC réduisent leurs positions de 3 %. En effet, l’argent institutionnel cherche du rendement ailleurs.

Solana, Cardano, Chainlink : les leaders se réveillent

Solana (136,31 $) casse les 140 $ et vise 160 $ rapidement. Effectivement, sa TVL dépasse 11 milliards et les ETF SOL US captent 300 millions en une semaine.

Cardano (0,62 $) bondit de 12 % en 48 h grâce à l’upgrade Hydra live. De plus, les projets ESG attirent 400 millions de dollars frais. En outre, le staking ADA dépasse 70 %.

Chainlink (15,40 $) forme un cup & handle parfait. Effectivement, la tokenisation RWA attire 1,2 milliard. De plus, son CCIP connecte 15 blockchains supplémentaires. En outre, le volume LINK explose de 60 %.

D’ailleurs, l’indice Altcoin Season passe à 68/100. Effectivement, 75 % des top 100 altcoins surperforment BTC sur 7 jours.

MaxiDoge : le memecoin qui profite déjà de l’élan

MaxiDoge ($MAXI) passe de 0,00045 $ à 0,00078 $ en trois jours. Effectivement, le staking à 669 % APY et la communauté gym-bro attirent les nouveaux flux altseason.

La capitalisation dépasse 78 millions de dollars. De plus, un listing majeur sur un CEX top 10 est teasé pour décembre. En outre, le volume quotidien atteint 4,8 millions de dollars.

Le RSI à 78 signale une hype explosive mais saine. Effectivement, les whales accumulent 12 % de la supply en 72 h. En effet, MaxiDoge incarne le côté spéculatif de cette rotation.

ChatGPT-5 voit $MAXI à 0,005 $ avant Noël si l’altseason se confirme. D’ailleurs, 60 % des analystes le classent dans les memecoins à surveiller. Effectivement, il pourrait devenir le visage degens de cette saison.

Perspectives : altseason confirmée ou fake-out ?

L’histoire montre que quand la domination BTC passe sous 54 % et que les stablecoins entrent à 2 milliards par semaine, l’altseason dure en moyenne 4 à 8 mois. Effectivement, nous sommes pile dans la fenêtre.

Solana, Cardano, Chainlink et MaxiDoge mènent la première vague. De plus, les ETF altcoins US captent déjà 1 milliard mensuel. En outre, la Fed pourrait couper les taux en décembre.

Cependant, un retour de BTC au-dessus de 100 000 $ écraserait tout. En effet, 80 % des altcoins corrigent si Bitcoin reprend 10 % d’un coup. D’ailleurs, la volatilité reste à 30 %.

ChatGPT-5 donne 72 % de probabilité d’altseason confirmée avant 2026. Effectivement, novembre 2025 ressemble au début de 2021. La rotation est lancée, la question est maintenant la durée et la force.

