Peter Thiel acquiert 9,1 % dans l’entreprise Ethereum de Tom Lee

BitMine est une société de minage et de trésorerie cryptographique. Depuis juin, elle est dirigée par Tom Lee, également directeur informatique de Fundstrat.

La société s’est positionnée comme une société de trésorerie Ethereum de premier plan. Le 14 juillet, BitMine a révélé que ses avoirs en ETH avaient dépassé 163 000 ETH. Cela équivaut à une valeur d’environ 500 millions de dollars. C’est plus du double des 250 millions de dollars qu’elle avait levés lors d’un placement privé cinq jours plus tôt.

La stratégie de BitMine reflète celle mise en place par MicroStrategy, désormais rebaptisée Strategy. L’entreprise a accumulé plus de 600 000 BTC et redéfini la manière dont les entreprises publiques peuvent traiter les cryptomonnaies comme des actifs de bilan.

Cette acquisition intervient après que Thiel, aux côtés d’autres milliardaires du secteur technologique, aurait créé Erebor. C’est une banque visant à combler le vide laissé par la Silicon Valley Bank dans les secteurs axés sur la technologie tels que l’IA, la crypto et la défense.

Le placement privé qui a permis à Thiel de rejoindre l’entreprise s’est clôturé le 9 juillet. Il a permis de lever 250 millions de dollars. En outre, il a attiré le soutien de poids lourds tels que Pantera Capital, Galaxy Digital et Kraken. Ensemble, ces investissements témoignent d’un soutien solide des acteurs natifs de la cryptographie à la réorientation stratégique de BitMine.

Le dossier déposé auprès de la SEC précise que l’investissement de Thiel est passif et qu’il n’a actuellement pas l’intention d’influencer le contrôle de la société. Tous les pouvoirs de vote et de disposition sont partagés entre les entités enregistrées dans le Delaware qui ont participé à l’achat.

Néanmoins, l’implication de Thiel a une valeur symbolique. Connu pour avoir misé très tôt sur des technologies qui ont changé la donne, son soutien à BitMine est important. Cela place Ethereum dans le même camp que d’autres entreprises transformatrices qu’il a soutenues, de Facebook à SpaceX. C’est une chose qui le rapproche également de la vision de Lee, qui considère Ethereum comme l’infrastructure numérique de la prochaine ère financière.

📈 @peterthiel has taken a 9.1% stake in BitMine, backing its Ethereum treasury pivot and signaling rising institutional demand for ETH.#PeterThiel #BitMine https://t.co/XUmisEtZOm

— Cryptonews.com (@cryptonews) July 16, 2025