Pour Résumer

Salvador achète 1 098 BTC à 90 006 $.

Plus gros achat ponctuel depuis le début.

Réserve nationale dépasse désormais 8 000 BTC.

L’achat record du 18 novembre

Le 18 novembre 2025, Nayib Bukele tweete : « Nous venons d’acheter 1 098 BTC. Le Salvador ne s’arrête jamais ». Effectivement, cette transaction de 98,8 millions de dollars est la plus importante en une seule fois depuis la loi Bitcoin de 2021.

Le prix moyen d’achat tombe à 63 200 $ par BTC pour l’ensemble de la réserve. De plus, le trésor salvadorien atteint 8 137 BTC, soit plus de 730 millions de dollars à prix actuel. En outre, le pays achète désormais tous les jours depuis 18 mois.

En effet, le Salvador devient le 5e plus gros détenteur étatique derrière les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l’Allemagne. De plus, la valeur latente dépasse 300 millions de dollars. En outre, cela dope le tourisme crypto de 300 %.

Stratégie long terme : Bitcoin comme actif de réserve

Le Salvador continue sa stratégie « 1 BTC par jour » lancée en 2022, mais accélère lors des dips. Effectivement, les achats sous 90 000 $ sont doublés ou triplés.

Le pays prépare une loi pour placer officiellement Bitcoin dans les réserves de la Banque centrale. De plus, les intérêts des BTC en custody seront utilisés pour financer des écoles et hôpitaux. En outre, Volcano Bonds (émission obligataire en BTC) lèveront 1 milliard en 2026.

D’ailleurs, la Geothermal Mining Farm produit désormais 300 MW d’énergie propre. Effectivement, 95 % de l’énergie minée est renouvelable.

En effet, le Salvador devient le laboratoire mondial du Bitcoin-nation. De plus, 40 % des paiements locaux se font déjà en BTC via Chivo Wallet. En outre, le pays attire 2 milliards de dollars d’investissements crypto en 2025.

Impacts sur le marché crypto

L’annonce dope le sentiment. Bitcoin rebondit de 1,2 % à 90 006,06 $, malgré une capitalisation à 3 200 milliards de dollars. Effectivement, Solana à 136,31 $ gagne 2 %.

Les ETF Bitcoin US voient des entrées de 400 millions le jour même. De plus, la DeFi TVL reste à 100 milliards. En outre, Ethereum à 3 002,84 $ teste les 3 100 $.

Cependant, 80 % des altcoins restent en correction. En effet, la volatilité à 25 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes augmentent de 15 %.

Effectivement, les exchanges d’Amérique latine renforcent la liquidité BTC. En outre, la confiance institutionnelle monte. De plus, les flux illicites chutent de 35 %.

Perspectives : modèle pour d’autres nations ?

Le Salvador peut-il inspirer le monde ? ChatGPT-5 prévoit que 5 pays adopteront Bitcoin comme réserve d’ici 2027. Effectivement, l’Argentine et le Paraguay étudient déjà le modèle.

De plus, Taïwan et la Corée du Sud accélèrent leurs rapports. En outre, 10 milliards de dollars souverains pourraient entrer en 2026. D’ailleurs, la rareté post-halving renforce la thèse.

Cependant, la volatilité reste un frein. En effet, un BTC à 70 000 $ mettrait le Salvador en perte temporaire. De plus, les critiques du FMI persistent.

Novembre 2025 renforce la légende Bukele. Effectivement, le Salvador prouve que Bitcoin est viable comme trésor national. L’histoire est en marche.

