Pour Résumer

Bitcoin chute à 98 752 $ le 14 novembre.

Altcoins prêts pour un rallye post-domination BTC.

Marché crypto à 3 500 milliards de dollars.

La chute de Bitcoin : un seuil psychologique

Le 14 novembre 2025, Bitcoin casse le support des 100 000 $, clôturant à 98 752 $. Effectivement, cette chute de 12 % en une semaine suit un pic à 112 556 $.

La domination BTC tombe à 52 %, un plus bas depuis mars 2025. De plus, les liquidations atteignent 300 millions de dollars. En outre, les ETF Bitcoin enregistrent des sorties de 500 millions.

D’ailleurs, les craintes d’un shutdown US prolongé pèsent. Effectivement, les taux d’intérêt à 4,5 % freinent l’appétit.

En effet, le RSI de Bitcoin à 45 signale une survente. De plus, les baleines accumulent à 95 000 $. En outre, cela pourrait marquer un creux local.

Les altcoins en embuscade : un signal clair ?

Historiquement, une baisse de la domination BTC dope les altcoins. Effectivement, l’indice Altcoin Season à 60/100 frôle le seuil haussier.

Solana (SOL), à 157,50 $, gagne 2 %. De plus, Cardano (ADA), à 0,65 $, monte de 3 %. En outre, Chainlink (LINK), à 12,20 $, attire les flux DeFi.

D’ailleurs, ChatGPT-5 prévoit un rallye altcoin si BTC stagne sous 100 000 $. Effectivement, 70 % des analystes anticipent une rotation des capitaux.

En effet, les ETF altcoins captent 600 millions de dollars. De plus, la DeFi TVL atteint 95 milliards. En outre, les volumes altcoins grimpent de 20 %.

Les moteurs du rallye altcoin

Solana bénéficie de 1 000 dApps et d’une TVL de 10,5 milliards. Effectivement, son test d’euro numérique par la BCE dope l’adoption.

Cardano, avec l’upgrade Hydra, gère 2 000 transactions par seconde. De plus, ses projets ESG attirent 500 millions de dollars. En outre, son staking à 4 % séduit.

Chainlink, oracle de 2 000 dApps, profite de la tokenisation d’actifs réels. D’ailleurs, son staking à 4,5 % fidélise. Effectivement, un listing CEX pourrait pousser LINK à 25 $.

En effet, ChatGPT-5 voit SOL à 400 $, ADA à 2 $ et LINK à 50 $ en 2026. De plus, leur faible marketcap promet un x10. En outre, la volatilité favorise les gains rapides.

Perspectives : un bull run altcoin imminent ?

Ce seuil sous 100 000 $ peut-il déclencher un bull run altcoin ? ChatGPT-5 prévoit un marché altcoin à 1 500 milliards d’ici 2027. Effectivement, la rotation des flux s’accélère.

De plus, des hubs comme Singapour attirent les capitaux. En outre, 10 % des paiements pourraient être en altcoins d’ici 2026. D’ailleurs, les ETF dopent l’adoption.

Cependant, des risques subsistent. En effet, une reprise BTC pourrait écraser les altcoins. De plus, les hacks à 1,2 milliard inquiètent.

Novembre 2025 pourrait marquer le départ. Effectivement, les altcoins attendent leur heure. La prudence s’impose pour les investisseurs.

