Le grand pari de Dorsey : les paiements stablecoins sur Cash App dès 2026

Pour Résumer

Cash App introduira les paiements en stablecoins en 2026, soutenus par Solana.

Les utilisateurs pourront aussi payer en Bitcoin sans en détenir, grâce à une conversion instantanée via Lightning.

Block renforce l’écosystème Bitcoin avec Bitkey, une Bitcoin Map et des frais à 0 % pour les commerçants jusqu’en 2027.

Une stratégie claire pour simplifier les paiements

Le vrai coup de théâtre est ailleurs. Malgré son statut de « Bitcoin Maxi », Dorsey adopte les stablecoins. Dès 2026, Cash App permettra d’envoyer et de recevoir ces stablecoins rapidement. L’équipe de Block, la société mère, affirme que ces transactions seront peu coûteuses et presque instantanées.

En parallèle, selon l’annonce officielle, Cash App prépare aussi une nouvelle fonctionnalité audacieuse. Dès fin novembre 2025, ses utilisateurs pourront payer en Bitcoin sans même en posséder. L’application convertira automatiquement les dollars en BTC au moment du paiement.

Les utilisateurs continueront donc de payer en dollars, mais les commerçants recevront bien du Bitcoin. C’est simple, propre, et surtout compatible avec le Lightning Network.

D’ailleurs, les commerçants Square auront 4 options de paiement : BTC vers BTC, BTC vers fiat, fiat vers BTC, ou fiat vers fiat. Ce niveau de flexibilité reste rare dans les applications de paiement. Selon Block, plus de quatre millions de vendeurs pourront en profiter.

Et comme beaucoup d’utilisateurs cherchent désormais des apps plus souples pour gérer leurs actifs numériques, certains se tournent aussi vers des options modernes comme Best Wallet, qui simplifient déjà la gestion multichaînes.

Le rôle clé des stablecoins et de Solana

Les stablecoins occupent une place centrale dans ce changement. Cash App ne donne pas encore la liste complète des actifs supportés. Mais USDC apparaît déjà comme un candidat évident. Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a même salué cette avancée comme un signe clair d’adoption globale.

De plus, Block suit l’exemple de Western Union et choisit Solana pour alimenter les paiements en stablecoins. Le réseau se distingue par son faible coût et son débit très élevé.

Solana a même confirmé publiquement que Cash App utilisera son infrastructure pour envoyer de l’USDC. Ce choix montre que Dorsey privilégie la rapidité, même s’il reste un maximaliste Bitcoin assumé.

Cash App ne se limite pas aux réseaux crypto. L’entreprise prévoit aussi plus de 150 améliorations produits, dont 11 annonces majeures.

Ce chantier accompagne la montée en puissance de ses 56 à 58 millions d’utilisateurs actifs mensuels. En d’autres termes, Dorsey veut préparer l’app à un usage massif des paiements numériques, sans que l’utilisateur ait besoin de comprendre la technique.

Une vision plus large pour l’écosystème Bitcoin

L’entreprise ajoute aussi des outils pour guider les utilisateurs vers les commerces qui acceptent Bitcoin.

Une “Bitcoin Map” permettra de localiser rapidement les boutiques compatibles. C’est une manière simple de déclencher l’usage réel de cette monnaie, et pas seulement la détention passive dans un wallet.

Cash App continue aussi de préparer l’arrivée d’un portefeuille dédié : Bitkey. Ce produit de self-custody prévu pour 2026 doit permettre aux utilisateurs de garder leurs cryptos hors des plateformes. Block veut donc offrir un chemin complet : achat, paiement et garde sécurisée.

Enfin, Block pousse un geste fort pour les commerçants. Les paiements Bitcoin seront sans frais jusqu’en 2027 pour les marchands Square. C’est une stratégie très agressive. Elle vise à créer une base d’usage avant de généraliser les paiements.

Ces mises à jour s’inscrivent donc dans une vision beaucoup plus large. Block, la société mère, se positionne comme une entreprise Bitcoin à part entière. Ses activités couvrent maintenant les paiements, le minage et les portefeuilles hardware. Une approche 360 degrés.

Et cela a porté ses fruits, car la société a rapporté près de 2 milliards de dollars de revenus Bitcoin au troisième trimestre.

C’est clair, la concurrence s’emballe entre les géants du paiement pour dominer les paiements en crypto et la technologie blockchain. Des acteurs comme PayPal ou encore Stripe ont déjà sauté le pas et accélèrent le mouvement.

