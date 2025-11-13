LIVE – Le shutdown US prend fin, Bitcoin, Ethereum, XRP et les altcoins… – Toute l’actualité du 13 novembre 2025

Pour Résumer

Le gouvernement américain rouvre après un blocage historique de 43 jours.

Bitcoin recule d’environ 3 %, Ethereum reste stable et XRP progresse légèrement.

Les altcoins restent en retrait malgré un contexte macro désormais plus clair.

Fin du shutdown américain, mais l’élan reste limité

La prolongation à quarante-trois jours du blocage fédéral vient de s’achever. Le Congrès a donné son approbation, dans la soirée du 12 novembre, à un financement temporaire voté 222 contre 209 et immédiatement approuvé par le président.

Les services publics rouvrent, les aides reprennent, les employés fédéraux retournent à leur poste. Les économistes y voient un soulagement pour l’activité américaine. L’économie aurait pu basculer vers une contraction sévère si la paralysie avait continué. En théorie, cette accalmie devrait apporter un souffle positif sur les marchés mondiaux, crypto inclus.

Pourtant, le marché reste calme. La valorisation globale tourne autour de 3,47 milliards de dollars, avec un léger regain de volumes, mais sans véritable entrain. La détente macro ne suffit pas encore à créer un désir clair de risque.

Bitcoin, Ethereum et XRP dans le flou

Bitcoin se négocie à 103 000 $ ce 13 novembre. En une journée, son volume a grimpé de 20 %. La fin du blocage à Washington n’a pas fait beaucoup évoluer les choses. Bitcoin reste cloisonné entre 103 000 $ et 104 000 $. Sa domination passe alors à 59,15 %, preuve que le marché se replie autour de lui.

De son côté, Ethereum reste juste au-dessus des 3 500 $. Il ne gagne qu’un petit pourcent en vingt-quatre heures. Le ratio ETH/BTC montre une résistance correcte, mais sans la moindre impulsion forte. Beaucoup y voient une attente silencieuse, suspendue aux futures annonces de politique monétaire.

XRP, pour sa part, fait un peu mieux. Le prix tourne autour de 2,5 $, en hausse de 3,5 % sur un jour. Ce rebond, limité mais réel, se démarque du reste du marché. Certains analystes évoquent les ETF XRP encore à l’examen, qui pourraient rallumer la dynamique autour du jeton.

Les altcoins avancent selon un autre rythme. L’indice “altcoin season” s’est arrêté à 28 sur 100, bien loin du seuil à partir duquel un retournement a lieu. Beaucoup de projets marquent le pas ou perdent un peu de terrain, sans moteur visible.

Le dénouement du shutdown dissipe un risque politique majeur, mais elle ne rime pas encore avec relance du mouvement haussier. La liquidité semble revenir, mais la prudence domine toujours le marché. Les volumes augmentent tout juste, tandis que la volatilité demeure faible.

Le contraste est assez net. Une fois le risque politique écarté, les investisseurs scrutent la prochaine décision de la banque centrale avant de revenir massivement sur Bitcoin ou sur les altcoins. Le marché agit méthodiquement, comme lassé des excès spéculatifs des semaines précédentes.

