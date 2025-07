Pour Résumer

BSTR fusionne avec Cantor Equity Partners, détenant 30 021 BTC.

Cette trésorerie, valorisée à 3,6 Mds $, en fait la 4e mondiale.

Le financement de 1,5 Md $ vise à accroître ses avoirs Bitcoin.

Un lancement monumental pour BSTR

Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR), dirigée par Adam Back, pionnier du Bitcoin et PDG de Blockstream, s’impose avec audace. Via une fusion SPAC avec Cantor Equity Partners, BSTR détiendra 30 021 BTC, dont 25 000 apportés par les actionnaires fondateurs et 5 021 via un tour de financement.

D’ailleurs, cette trésorerie, évaluée à 3,6 Mds $ au prix actuel de 118 083 $, place BSTR derrière Marathon Digital Holdings, et MicroStrategy.

Le projet, qui sera coté au Nasdaq sous le ticker BSTR, a levé 1,5 Md $ via un PIPE (Private Investment in Public Equity), incluant 400 M$ en actions, 750 M$ en obligations convertibles et 350 M$ en actions préférentielles.

Effectivement, ces fonds serviront à acquérir plus de Bitcoin et à développer des produits financiers natifs au Bitcoin. Adam Back, connu pour son Hashcash cité dans le livre blanc du Bitcoin, veut maximiser la détention de BTC par action.

Un impact immédiat sur le marché

L’annonce a électrisé les marchés. Le 21 juillet, le Bitcoin a grimpé de 2,4 % à 118 083 $, avec un volume d’échange de 48,7 Mds $, selon CoinMarketCap.

Les posts sur X reflètent un enthousiasme débordant : 71 % expriment un sentiment haussier. Par ailleurs, l’action CEPO, affiliée à Cantor Fitzgerald, a bondi de 20 % après la fuite de l’accord le 15 juillet, malgré une correction de 8 % post-annonce.

En France, où les cryptos souffrent d’une image mitigée, cette initiative légitime le Bitcoin comme actif de réserve. Cependant, des risques subsistent.

La volatilité du Bitcoin, qui a chuté à 105 000 $ en février 2025, pourrait affecter la valorisation de BSTR. Malgré cela, l’implication de Cantor Fitzgerald, qui soutient aussi Twenty One Capital avec 42 000 BTC, signale une adoption institutionnelle croissante.

Un catalyseur pour l’adoption du Bitcoin ?

BSTR ne se contente pas d’accumuler du Bitcoin. Son ambition est de créer un écosystème financier Bitcoin-centrique, avec des services de conseil pour entreprises et gouvernements.

Sean Bill, CIO de BSTR, apporte son expertise des allocations Bitcoin institutionnelles. Effectivement, ce modèle s’inspire de MicroStrategy, dont les 601 000 BTC ont redéfini les stratégies de trésorerie.

En France, où le Bitcoin est souvent perçu comme spéculatif, BSTR pourrait changer la donne. Avec un marché crypto à 3 200 Mds de capitalisation, l’entrée de BSTR pourrait doper la confiance.

D’ailleurs, les analystes estiment que 12 % des entreprises cotées adopteront des trésoreries Bitcoin d’ici 2026. Si BSTR réussit, elle pourrait propulser le Bitcoin vers un nouvel ATH, peut-être 150 000 d’ici fin 2025.

