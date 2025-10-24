“Bitcoin vient de la CIA” : Tucker Carlson rejette la crypto

Pour Résumer

Carlson affirme que Bitcoin est une création de la CIA.

La déclaration divise le marché crypto à 4 000 milliards.

Bitcoin stagne, mais les altcoins résistent.

La charge de Carlson contre Bitcoin

Le 23 octobre 2025, lors d’une interview à Miami, Tucker Carlson déclare : « Bitcoin a été créé par la CIA pour surveiller les transactions mondiales ». Effectivement, il s’appuie sur des spéculations autour de Satoshi Nakamoto et des liens présumés avec la NSA.

Carlson pointe l’anonymat relatif de Bitcoin, facilitant soi-disant le contrôle étatique. De plus, il cite des documents déclassifiés de 1996 sur la cryptographie. En outre, il rejette l’idée de décentralisation, qualifiant Bitcoin de « piège ».

Cette théorie n’est pas nouvelle. D’ailleurs, des rumeurs similaires circulent depuis 2013. Effectivement, la genèse obscure de Bitcoin alimente les spéculations.

En effet, Carlson, suivi par des millions, influence les retail. De plus, il critique les exchanges comme Coinbase pour leur conformité KYC. En outre, il appelle à privilégier l’or, à 2 500 $ l’once.

Le contexte d’un marché sous tension

Le marché crypto, à 4 000 milliards de dollars, réagit à cette polémique. Bitcoin stagne à 110 556 $, mais les volumes quotidiens chutent à 65 milliards. Effectivement, les retail hésitent face à la rhétorique de Carlson.

Solana, à 192,75 $, gagne 1 %. De plus, Ethereum, à 4 264 $, résiste. En outre, la TVL DeFi reste stable à 90 milliards de dollars.

D’ailleurs, les ETF Bitcoin, avec 25 milliards de flux en 2025, ralentissent. Effectivement, les investisseurs institutionnels, comme BlackRock, restent prudents.

En effet, la dette US à 33 trillions et l’inflation à 3,1 % renforcent l’attrait des cryptos. De plus, 12 pays testent des réserves BTC. En outre, la théorie de Carlson divise les Bitcoiners.

Impacts sur l’adoption crypto

Cette polémique freine l’adoption mainstream. Les retail, 12 % des Américains, doutent de la décentralisation. Effectivement, les recherches Google pour « Bitcoin CIA » explosent de 200 %.

Cependant, les fondamentaux restent solides. De plus, MicroStrategy détient 252 220 BTC, soit 28 milliards. En outre, Tesla accepte Bitcoin via Lightning Network.

D’ailleurs, la SEC, sous Paul Atkins, assouplit les règles. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En effet, les exchanges renforcent la conformité MiCA.

De plus, les layer-2 comme Optimism captent 30 % des flux DeFi. En outre, la capitalisation crypto reste à 3 800 milliards. Effectivement, la polémique n’ébranle pas les initiés.

Perspectives : un frein ou une opportunité ?

Carlson peut-il freiner Bitcoin ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ fin 2025, malgré la polémique. Effectivement, l’adoption institutionnelle persiste.

De plus, des pays comme le Salvador accumulent Bitcoin. En outre, 12 billions d’investissements crypto sont attendus d’ici 2027. D’ailleurs, l’or stagne face au BTC.

Cependant, des défis émergent. En effet, les scams, à 1,2 milliard en 2024, amplifient les doutes. De plus, un shutdown US prolongé freine les ETF.

Octobre 2025 teste la résilience crypto. Effectivement, Bitcoin pourrait transformer cette polémique en opportunité. La prudence s’impose pour les investisseurs.

