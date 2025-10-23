LIVE – Les cryptomonnaies repartent à la hausse, XRP et Ethereum en tête – Toute l’actualité du 23 octobre 2025

Pour Résumer

Le marché crypto retrouve des couleurs après plusieurs jours de baisse.

XRP et Ethereum enregistrent de modestes hausses sur 24 h.

La prudence reste de mise, malgré un regain d’optimisme.

Une reprise fragile

Après plusieurs jours d’hésitation, le marché crypto semble enfin reprendre un peu de vigueur. Les principales cryptomonnaies ont légèrement rebondi sur 24 heures. Rien de spectaculaire bien sûr, mais ce rebond technique redonne un peu de souffle à un marché encore dominé par la prudence.

Pour le moment, Bitcoin évolue autour de 109 200 $. Après plusieurs jours de repli, le support des 108 000 $ tient bon, signe que les vendeurs commencent à manquer d’élan. La variation sur 24 h reste limitée, mais les volumes repartent à la hausse, preuve que les acheteurs reviennent timidement sur le marché.

Le scénario d’une cassure plus profonde s’éloigne, au moins temporairement. Pour autant, la tendance de fond reste prudente : la domination de Bitcoin, actuellement à 59 %, traduit toujours un repli du risque, les capitaux préférant se concentrer sur les actifs jugés plus sûrs.

Ethereum et XRP en tête

C’est du côté des altcoins majeurs que le mouvement se fait sentir. Ethereum repasse la barre symbolique des 3 800 $, en légère hausse après plusieurs séances dans le rouge.

La performance reste modeste, mais le signal technique est encourageant. Certains analystes évoquent une possible reprise de l’ETH vers les 4 000 $ si les volumes se confirment d’ici à la fin de la semaine.

Concernant XRP, le ton est aussi légèrement plus positif. Le token de Ripple enregistre une hausse d’environ 0,91 % sur 24 h, pour un prix autour de 2,41 $. Rien d’explosif, mais malgré tout un retour dans le vert après plusieurs jours de stagnation.

Ce regain d’intérêt coïncide avec la montée en visibilité d’Evernorth. Un catalyseur institutionnel qui pourrait redonner du souffle à la dynamique du projet.

Actuellement, la capitalisation totale est d’environ 3,7 milliards de dollars et l’indice Fear & Greed reste bloqué autour de 28/100. Aussi, les investisseurs restent prudents, suspendus aux prochaines décisions macroéconomiques américaines et aux tensions commerciales sino-américaines qui pèsent sur le climat global.

