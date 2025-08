Les avoirs en ETH BitMine ont connu une hausse de 625 000 à plus de 833 000 ETH en deux semaines. Puis, lundi, un achat de 208 000 ETH d’une valeur de 739 millions de dollars a été effectué. C’est une accumulation liée à un plan plus large de levée de fonds via des actions et obligations convertibles. En moins de 35 jours, BitMine a levé près de 3 milliards de dollars grâce à cette stratégie.

La vision alchimie des 5 % de BitMine vise à acquérir 5 % de l’offre totale d’Ethereum. Cette stratégie permettrait à BitMine de devenir un acteur dominant dans l’infrastructure financière d’Ethereum. BitMine prévoit de mettre en jeu ses avoirs en ETH et de générer des rendements sur la chaîne pour ses actionnaires.

L’accumulation récente de BitMine marque une entrée agressive dans Ethereum, seulement un mois après la révélation de sa stratégie ETH.

M. Lee a souligné dans un communiqué que BitMine se distingue de ses concurrents dans le domaine de la trésorerie cryptographique. Il a également mis en avant la rapidité avec laquelle la société a augmenté la valeur nette de ses actifs cryptographiques par action.

L’accélération de BitMine lui permet de se distinguer de concurrents comme SharpLink Gaming, possédant 438 200 ETH. The Ether Machine, avec 345 400 ETH, a également effectué un achat de 40 millions de dollars le même jour.

L’ascension de BitMine a été alimentée par un soutien notable. Parmi les investisseurs figurent Bill Miller III, Stanley Druckenmiller et Cathie Wood, tous favorables à une exposition à long terme. Ces investisseurs sont de fervents défenseurs des cryptomonnaies et croient en leur potentiel futur.

Le positionnement de la société reflète une conviction institutionnelle grandissante en Ethereum, qui a récemment surperformé Bitcoin et Solana. Ethereum tente de combler son retard sur les leaders Bitcoin et Solana, avec des performances positives ces dernières semaines.

Tom Lee prévoyait une nouvelle hausse en août, citant des données sur l’emploi incertaines. Il évoque également un possible revirement de la politique monétaire américaine comme facteur clé de cette hausse.

Lee a déclaré que l’assouplissement de la Réserve fédérale pourrait relancer les marchés boursiers et cryptographiques, dont l’Ether. Il a ajouté que cette évolution pourrait pousser le S&P 500 vers de nouveaux sommets historiques, bénéficiant ainsi à l’Ether.

REBRAND being created for the meme of BMNR on #ETH

Join our community which is growing every day ! https://t.co/H2521qEuj3$BMNR is the key for #Ethereum

Not direct affiliation to BitMine. pic.twitter.com/XamFLpkWwQ

— BMNR-Bitmine Immersion Technologies (@BMNRONETH) August 5, 2025