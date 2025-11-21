ETF Bitcoin : novembre devient le pire mois de l’histoire

Pour Résumer

Les ETF Bitcoin replongent avec près de 903 M$ de sorties en un jour, faisant de novembre leur pire mois historique.

IBIT et FBTC concentrent plus de 90 % de l’hémorragie, entraînant Bitcoin vers 83 000 dollars.

Les flux des DAT s’effondrent aussi, signe d’un appétit pour le risque en nette contraction.

Un bref répit avant un nouveau choc sur les flux

Les ETF Bitcoin au comptant américains viennent d’effacer en une séance le maigre soulagement enregistré au milieu de la semaine. Mercredi, les produits avaient enfin rompu une série de cinq jours de sorties, avec 75,4 millions de dollars d’entrées nettes.

Jeudi, la réalité a rattrapé le marché : près de 903 millions de dollars ont quitté les ETF en une seule journée, l’un des pires chiffres depuis leur lancement en janvier 2024. Avec ces retraits, le total des sorties atteint 3,79 milliards de dollars pour le mois de novembre.

We’re reaching extremes: > November $BTC ETF outflows hit –$3.79B, the largest ever. > Liquidations: $648M of longs left down to $72K vs $12.26B of shorts up to $103K. > 3D RSI: 26.6, last seen in June 2022 when BTC was at $19K. > BTC is down 35% in the last 46 days.… pic.twitter.com/6VwfQMyuxi — NPC68 (@NPC_68) November 21, 2025

Sauf retournement massif dans les derniers jours, ce sera le pire mois de l’histoire pour les ETF Bitcoin au comptant, devant février et ses 3,56 milliards. L’outil qui symbolisait l’arrivée des capitaux institutionnels devient, pour l’instant, un canal de sortie.

IBIT, de locomotive à principal facteur de saignée

Derrière ce chiffre global, un acteur concentre l’essentiel de l’hémorragie. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock représente à lui seul 2,47 milliards de dollars de sorties nettes rien qu’en novembre.

Autrement dit, environ 63 % des retraits de tous les ETF Bitcoin au comptant. Sur la seule semaine écoulée, IBIT a vu plus d’un milliard de dollars quitter le produit.

Fidelity n’est pas épargné. Son Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) affiche déjà 1,09 milliard de dollars de sorties en novembre, avec près de 226 millions envolés cette semaine.

En cumulé, IBIT et FBTC représentent environ 91 % de toutes les sorties des ETF Bitcoin américains sur le mois. Le message est clair : ce sont les investisseurs des plus gros produits qui prennent leurs profits ou coupent leur exposition en priorité.

Un Bitcoin à 83 000 dollars et un marché qui cherche encore le « vrai » fond

Sans surprise, le prix a suivi. Après cette nouvelle vague de retraits, Bitcoin a glissé vers 83 400 dollars, son plus bas niveau depuis sept mois, une zone qu’il n’avait plus visitée depuis avril.

La baisse n’est pas seulement technique. Elle traduit aussi un changement de comportement chez les investisseurs qui utilisaient les ETF comme porte d’entrée principale.

Certains observateurs estiment même que cette phase ne fait que commencer. QwQiao, cofondateur d’Alliance DAO, a rappelé un avertissement qu’il formulait déjà en septembre.

the next bear market (dont know when) will be worse than most ppl here expect. there's a large cohort of dumb money who know nothing about crypto buying dats and etfs. this never ends well. we may need another 50% drawdown while these ppl puke their position before the market can… — qw (@QwQiao) September 3, 2025

Selon lui, une partie importante du capital entré dans les ETF et les véhicules de trésorerie crypto est ce qu’il appelle du « dumb money », des investisseurs peu familiers de la classe d’actifs. Dans ce schéma, l’histoire se termine souvent de la même façon : arrivée tardive, panique à la première vraie correction, ventes dans le dur.

DAT : l’autre indicateur qui clignote en rouge

Les chiffres des Digital Asset Treasuries (DAT) offrent un second signal inquiétant. Selon DefiLlama, les flux entrants dans ces véhicules sont passés de 10,89 milliards de dollars en septembre à seulement 1,93 milliard en octobre, soit une chute d’environ 82 %.

Ce trou d’air s’est produit juste après la liquidation d’environ 20 milliards de dollars de positions crypto en octobre. En novembre, la dynamique se dégrade encore.

À ce stade du mois, les DAT n’ont attiré qu’environ 505 millions de dollars. Si le rythme ne s’accélère pas, novembre deviendra aussi le plus faible mois de 2025 pour ces produits.

La combinaison est toxique : moins d’entrées dans les DAT, sorties record des ETF, prix en recul marqué. Le marché ne manque pas de liquidités globalement, mais l’appétit pour le risque crypto se contracte.

Pour l’instant, le marché devra digérer à la fois la pression vendeuse des ETF, la frilosité des DAT et un environnement macro encore tendu. Selon la SEC, l’approbation récente des rachats en nature pour les ETF crypto pourrait à terme améliorer l’efficacité de ces produits.

