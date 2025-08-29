Pour Résumer

La SEC examine actuellement 92 demandes d’ETF crypto, un record historique qui reflète l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels.

Les cryptomonnaies les plus sollicitées incluent Solana, XRP, Bitcoin et Ethereum, avec des acteurs majeurs comme Grayscale et BlackRock dans la course.

L’approbation de ces ETF pourrait déclencher un nouveau rallye des altcoins et transformer le marché américain.

92 demandes d’ETF crypto en attente auprès de la SEC

À ce jour, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis évalue 92 requêtes d’ETF de cryptomonnaies, établissant un précédent historique pour le secteur.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Cela représente une hausse considérable par rapport aux 72 cas identifiés au printemps précédent.

Cette longue file d’attente témoigne de l’attrait croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs numériques, y compris Bitcoin, Ethereum et divers altcoins tels que Solana, XRP, Dogecoin et Litecoin.

Les cryptomonnaies les plus sollicitées et les acteurs clés

Parmi les altcoins, Solana est en tête avec huit demandes d’ETF en cours, tandis que XRP en compte sept, selon Bloomberg Intelligence.

Grayscale figure parmi les acteurs majeurs, souhaitant convertir plusieurs de ses trusts existants en ETF couvrant Litecoin, Avalanche, Dogecoin, Solana et XRP. 21Shares cherche également l’approbation pour un ETF sur le token SEI avec option de staking.

Cette accumulation de projets indique que les grandes institutions prévoient une adoption à grande échelle des crypto-actifs par le biais de véhicules réglementés.

L’impact potentiel est colossal : si la SEC donne son feu vert à ces ETF, cela pourrait provoquer un nouvel envol et initier la « altseason » tant espérée.

Effets attendus sur le marché et perspectives

Les analystes prévoient que l’acceptation de ces ETF générerait d’importants flux de capitaux, harmoniserait les prix entre le marché américain et international, et augmenterait la légitimité des crypto-monnaies auprès des investisseurs.

BlackRock domine déjà le secteur avec son iShares Bitcoin Trust, qui a attiré plus de 58 milliards de dollars d’inflows nets depuis son lancement, et son iShares Ethereum Trust avec plus de 13 milliards.

Ces fonds constituent une portion importante de l’offre totale de Bitcoin et d’Ether, et pourraient avoir un impact sur la tendance des prix si davantage d’ETF sont validés.

Cependant, des établissements comme la Banque nationale suisse demeurent dubitatifs, mettant en avant l’instabilité et les dangers juridiques associés à ces actifs.

Conversion et innovation dans l’industrie

Grayscale ambitionne de transformer cinq de ses fonds actuels en ETF, rendant ainsi possible un accès régulé à un éventail plus vaste de cryptomonnaies. Ces conversions incluraient notamment des jetons prisés tels que Solana, Dogecoin et XRP.

L’augmentation de la demande institutionnelle pour ces produits est stimulée par l’objectif de diversification et de rendement dans un secteur numérique en constante croissance.

Les experts soulignent que cette série de dépôts, fréquemment appelée « déferlante d’ETF crypto », pourrait faciliter une adoption plus étendue par les investisseurs traditionnels.

Impact potentiel sur le marché des altcoins

La majorité des experts s’accordent à dire qu’une validation par la SEC pourrait conduire à une hausse notable des altcoins, en raison d’un afflux important de capitaux et de l’acceptation croissante des actifs numériques.

Les ETF offriraient aux investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers, la possibilité de s’intéresser aux crypto-monnaies sans avoir à acquérir les tokens eux-mêmes, diminuant ainsi les contraintes réglementaires et logistiques.

Toutefois, l’approbation ne signifie pas nécessairement adoption instantanée, surtout pour les cryptomonnaies moins en vogue.

Les mois à venir seront déterminants pour voir comment le marché répondra à cette succession d’évaluations réglementaires et à l’engagement persistant de grands acteurs tels que BlackRock, Grayscale et 21Shares.

