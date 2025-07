La blockchain Conflux (CFX) prévoit un stablecoin en yuan et une mise à niveau 3.0

Conflux a déclaré qu’il prévoyait d’émettre des stablecoins indexés sur le yuan offshore. Cela a pour objectif d’être utilisé dans les pays participant à l’initiative Belt and Road (BRI). La BRI est la stratégie de développement international phare de la Chine. Elle vise la promotion de l’intégration des marchés et veut forger de nouveaux liens économiques.

La Chine a signé des accords BRI avec plus de 140 pays, dont la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, et le Kazakhstan.

Le CFX a enregistré une hausse de plus de 100 % en raison de la réaction de Conflux Price aux annonces importantes. Cette annonce a été faite lors de la conférence 2025 Conflux Technology & Ecosystem.

Le point culminant du sommet a été l’annonce du Dr Guang Yang, directeur technique de Conflux. Il a annoncé que la mise à niveau progressive de l’architecture Conflux 3.0 serait activée en août.

Les réactions positives du marché ont entraîné la croissance d’Altcoin Post, alors que la cryptomonnaie Mega Cap bondit avec Ethereum. Quant à XRP, il a atteint de nouveaux sommets historiques.

Solana espère également tomber à 200 $.

La semaine dernière, l’ancien vice-ministre des Finances Zhu Guangyao a appelé à l’intégration des stablecoins adossés au yuan dans la politique financière de haut niveau de la Chine. L’ex ministre a invoqué le rôle croissant des stablecoins indexés sur le dollar à l’échelle mondiale.

S’exprimant lors d’un séminaire à huis clos, Zhu a averti que les stablecoins en dollars américains servaient de prolongement à la domination monétaire des États-Unis. Ainsi, cela les qualifie de troisième phase du système de Bretton Woods.

Il a souligné le volume explosif des transactions en stablecoins en 2024, dépassant Visa et Mastercard, et a mis l‘accent sur les efforts des États-Unis. Donc, cela a servi à consolider le contrôle réglementaire grâce à de nouvelles législations telles que la loi Lummis-Gillibrand.

Selon Zhu, cette mesure renforce la portée et la liquidité mondiales du dollar tout en limitant la marge de croissance des stablecoins non libellés en dollars.

Zhu a proposé que la Chine traite Hong Kong comme un bac à sable réglementaire et développe des stablecoins offshore et nationaux libellés en yuan. Par ailleurs, le pays devrait aussi surveiller la manière dont les États-Unis appliquent les lois sur les stablecoins, en particulier à l’égard des émetteurs étrangers.

Zhu Guangyao a souligné que les stablecoins libellés en yuan pourraient diversifier les systèmes de paiement mondiaux. De ce fait, ils pourraient soutenir l’internationalisation de la monnaie sans risquer la libéralisation du compte de capital.

🟢 Daily Top Crypto Gainer – July 21@Conflux_Network $CFX | +42.7% (24h) | $0.2143

Why It’s Pumping:

CFX exploded on China-backed RMB stablecoin news, upgrade hype, and a brutal short squeeze.

Key Drivers:

• RMB Pilot: Announced at Shanghai event with AnchorX and China… pic.twitter.com/Ne6o0pb0xE

— Stacy Muur (@stacy_muur) July 21, 2025