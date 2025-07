Le GENIUS Act veut limiter l’emprise de Wall Street et Big Tech sur les stablecoins

Le GENIUS Act, le projet de loi sur les cryptomonnaies est désormais transmis au président Donald Trump.

Cette avancée législative historique pour le secteur des cryptomonnaies marque un revirement radical par rapport aux dernières années. Pendant longtemps, le secteur a souffert de la résistance des régulateurs américains et de l’incapacité du Congrès à mener à bien ses efforts politiques.

La loi fait suite à une autre mesure importante prise par la Chambre des représentants, à savoir l’adoption du CLARITY Act. Ce dernier est un projet de loi qui établira un ensemble complet de règles pour les marchés des cryptomonnaies.

Adoptée la semaine dernière avec plus de 300 voix à la Chambre, la loi GENIUS donne au dollar une puissance fondée sur des règles. Elle met de l’ordre dans la course mondiale aux monnaies numériques.

La cryptomonnaie obtient enfin ce qu’elle voulait. Elle recherchait une légitimation, une voie vers la clarté juridique et réglementaire aux États-Unis et une opportunité de concurrence.

Le projet de loi préserve le patchwork des lois étatiques sur les transferts d’argent pour les émetteurs dont le seuil est inférieur à 10 milliards de dollars. Cependant, la loi exige une charte bancaire nationale dès que les actifs dépassent ce niveau.

La loi interdit les stablecoins rémunérés, impose des normes de divulgation rigoureuses et introduit des sanctions pénales pour les stablecoins non garantis. Les expériences de type Terra sont révolues.

Cependant, les détracteurs affirment que l’interdiction des rendements pourrait freiner l’adoption par les consommateurs et donner un avantage aux émetteurs étrangers. Toutefois, le rendement est une innovation du marché secondaire mieux assurée par des protocoles financiers décentralisés une fois que la couche de base est solide comme le roc.

Under the new GENIUS Act, stablecoin issuers can’t offer yield, and that’s a bit anti-consumer.

But @ddisparte says that’s not the end of the story. pic.twitter.com/Z1Yx5YpS5a

— Laura Shin (@laurashin) July 19, 2025