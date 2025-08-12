Voyage spatial : Blue Origin accepte les paiements en crypto

Pour Résumer

Blue Origin accepte Bitcoin pour les vols spatiaux.

Le Bitcoin grimpe à 119 800 €.

La blockchain s’invite dans le tourisme spatial.

Blue Origin : la crypto s’envole dans l’espace

Blue Origin fait des étincelles. En effet, le 11 août 2025, l’entreprise annonce, via un partenariat avec Shift4 Payments, l’acceptation de Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT et USDC pour réserver des vols sur son vaisseau New Shepard.

Par ailleurs, les voyageurs peuvent connecter des portefeuilles comme MetaMask ou Coinbase pour des transactions instantanées. Cette intégration vise à simplifier les paiements internationaux, avec des frais réduits à 0,2 % contre 2 % pour les cartes de crédit.

D’ailleurs, le New Shepard, qui a transporté 75 passagers au-delà de la ligne de Kármán (100 km d’altitude), propose des vols de 11 minutes avec vue panoramique sur la Terre.

Effectivement, un billet coûte environ 28 millions de dollars, une somme colossale que les cryptos rendent plus accessible grâce à des règlements rapides.

Cependant, la volatilité du Bitcoin, avec un RSI à 61, pourrait compliquer la tarification. Par ailleurs, ce move marque la première adoption crypto par une entreprise de Jeff Bezos, contrairement à Amazon, qui reste à l’écart.

Le marché crypto sur orbite

Cette annonce secoue l’écosystème. Le Bitcoin bondit de 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %.

Effectivement, les volumes sur les exchanges, comme Binance, grimpent de 15 % après l’annonce, reflétant un engouement immédiat.

D’ailleurs, Justin Sun, fondateur de Tron, a marqué l’histoire en participant au vol NS-34 le 3 août 2025, après avoir payé 28 millions de dollars en 2021 (en fiat).

Ce précédent renforce l’attrait des cryptos pour le tourisme spatial. Cependant, un piratage de 30 millions de dollars en juillet 2025 rappelle les risques de sécurité.

Effectivement, les stablecoins, comme USDT, éliminent la volatilité, rendant les paiements plus fiables pour des transactions de cette ampleur.

Perspectives : la blockchain dans les étoiles ?

Ce virage pourrait redéfinir le tourisme spatial. En effet, Blue Origin cible les 4 trillions de dollars du marché crypto, attirant une clientèle tech-savvy.

Par ailleurs, Shift4, avec son expertise via The Giving Block, garantit des transactions sécurisées en 2-3 minutes, contre des jours pour les virements bancaires.

Effectivement, cette adoption pourrait inspirer SpaceX, dont Elon Musk promeut Dogecoin, à suivre le pas.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP. Cependant, la volatilité et les régulations, comme MiCA en Europe, restent des obstacles.

Ce pari de Blue Origin, mêlant crypto et espace, pourrait transformer les paiements de luxe, mais la prudence reste de mise.

