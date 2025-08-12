Do Kwon plaide coupable : le fiasco de 40 Milliards de TerraUSD

Pour Résumer

Do Kwon plaidera coupable le 12 août 2025 à Manhattan dans l’affaire TerraUSD, liée à l’effondrement de 2022.

Cet effondrement a causé une perte de 40 milliards de dollars et affecté le marché crypto global.

Si Kwon plaide coupable, cela pourrait accélérer ses procédures judiciaires et influencer la régulation mondiale des cryptomonnaies et des stablecoins algorithmiques.

Un effondrement dévastateur pour TerraUSD

L’affaire continue une bataille juridique entre les États-Unis et la Corée du Sud depuis son arrestation au Monténégro. Par ailleurs, l’extradition de Kwon a intensifié les tensions entre les deux pays. Cela a un rapport concernant sa responsabilité dans cette affaire.

TerraUSD était conçu pour se maintenir à 1 $ grâce à un système connecté au token Luna. Cependant, en mai 2022, la valeur de Luna a connu une chute spectaculaire à cause du système. Elle est passée de 120 $ à presque zéro.

Les conséquences de l’affaire TerraUSD

L’effondrement a affecté le marché crypto et provoqué une chute de 15 % sur l’ensemble du marché global. De plus, l’affaire est devenue un cas emblématique.

De ce fait, c’est pour cela que Do Kwon doit faire face à des accusations de fraude boursière. L’homme d’affaire est aussi en plein cœur d’un complot lié au blanchiment d’argent.

Une procédure judiciaire qui accélérerait le changement

Si Kwon plaide coupable, cela pourrait accélérer son procès en Corée du Sud et ses procédures judiciaires. En avril 2025, un jury américain a jugé Kwon responsable de fraude, avec un règlement de 4,47 milliards de dollars.

Cette décision pourrait influencer la régulation des cryptomonnaies et des stablecoins algorithmiques à l’échelle mondiale.

Terraform Labs and Do Kwon found liable for fraud in SEC case https://t.co/zG1ysPyfov — Financial Times (@FT) April 5, 2024

Un précédent important pour la réglementation

L’affaire TerraUSD représente un tournant majeur pour la réglementation des cryptomonnaies. D’ailleurs, elle captive l’attention des experts du secteur.

La SEC rapporte une hausse de 30 % des fraudes transfrontalières depuis 2020, compliquant l’application des lois. L’extradition de Kwon aux États-Unis révèle des tensions croissantes entre différentes juridictions.

L’affaire a exposé les vulnérabilités des stablecoins algorithmiques ainsi que la fragilité de leur modèle économique. En somme, la chute de Luna a mis en lumière les failles majeures des systèmes garantissant la parité avec le dollar.

Les investisseurs ont perdu confiance dans ces systèmes. De ce fait, cela renforce la nécessité d’une régulation stricte pour éviter de futures catastrophes similaires.

Un avertissement pour l’industrie crypto

L’effondrement de TerraUSD sert d’avertissement majeur pour les cryptomonnaies et les modèles financiers opaques.

Le plaidoyer de Kwon pourrait remettre en cause l’idée d’un marché crypto autorégulé, changeant ainsi la perception. Alors, cela met en évidence le besoin urgent d’un contrôle réglementaire strict et d’une responsabilité accrue.

Source : MEXC

