BNB détrône XRP et vise les 1 800 $

Une ascension fulgurante de 30 % en une semaine

Le cours du BNB a bondi de près de 30 % en sept jours seulement. Cette progression éclair place désormais le jeton devant XRP et Tether dans le classement des cryptomonnaies par capitalisation. Avec 182 milliards de dollars, BNB s’impose comme la troisième force du marché crypto mondial.

🔥 $BNB breaks new ground!$BNB has officially flipped both $XRP and $USDT to become the 3rd largest cryptocurrency by market capitalization, now sitting right behind $BTC and $ETH. With a new all-time high at $1,300, this surge reflects growing confidence in the Binance… pic.twitter.com/bzVZXBzkc1 — Crypto Patel (@CryptoPatel) October 8, 2025

Plusieurs facteurs expliquent cette envolée remarquable. L’écosystèmeBNB Chain connaît une croissance impressionnante avec plus de 60 millions d’adresses actives chaque mois. Par ailleurs, le soutien institutionnel s’intensifie, notamment au Kazakhstan où les autorités encouragent l’adoption de la blockchain.

Cette dynamique positive attire de nouveaux investisseurs. Le volume d’échanges quotidien s’envole et la confiance dans le projet se renforce. L’ensemble de ces éléments crée un cercle vertueux qui nourrit la hausse du cours.

Une configuration technique résolument haussière

L’analyse graphique du BNB révèle une structure technique particulièrement favorable. Le jeton vient de sortir d’un triangle symétrique par le haut. Ce signal confirme la reprise d’une tendance haussière après une phase de consolidation.

Les moyennes mobiles exponentielles 50 et 200 jours valident également cette orientation positive. Le cours évolue nettement au-dessus de ces deux indicateurs clés. De plus, le Chaikin Money Flow affiche un momentum positif. Cet indicateur mesure la pression acheteuse et suggère que les flux de capitaux soutiennent la hausse.

Les niveaux de support se renforcent progressivement. Tant que le BNB reste au-dessus de 1 036 $, la tendance haussière demeure intacte. Les traders surveillent attentivement ces seuils pour ajuster leurs positions.

Objectif 1 876 $ en ligne de mire

Les analystes techniques projettent déjà le prochain palier majeur. En l’absence de correction significative, le BNB pourrait viser 1 876 $. Ce niveau correspond à une extension de Fibonacci cohérente avec le mouvement actuel.

Certains observateurs se montrent encore plus optimistes. Ils évoquent même un passage à 2 000 $ avant la fin de l’automne. Cette projection s’appuie sur la dynamique actuelle et l’appétit croissant pour les altcoins performants.

Toutefois, atteindre ces objectifs nécessite le maintien de plusieurs conditions. Le marché global doit rester favorable. L’écosystème BNB Chain doit poursuivre son expansion. Et surtout, la confiance des investisseurs ne doit pas fléchir face aux interrogations émergentes.

Des doutes sur la transparence de la hausse

Malgré l’euphorie ambiante, des voix critiques s’élèvent sur les réseaux sociaux. Sur X, plusieurs observateurs soupçonnent une manipulation artificielle du cours. Certains comparent même la situation du BNB à celle du FTT avant l’effondrement de FTX.

Ces analystes pointent du doigt des rachats massifs de jetons par Binance. Selon eux, l’exchange soutiendrait artificiellement le prix pour maintenir la confiance. Ces accusations ravivent les débats sur la transparence des pratiques de marché dans l’écosystème crypto.

🚨 BREAKING: BINANCE BUYING MILLIONS OF $BNB TO LIQUIDATE SHORTS THIS IS PURE MANIPULATION! 👀 pic.twitter.com/ZtXBudXlcd — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) October 6, 2025

Les données on-chain révèlent un sentiment plus nuancé qu’il n’y paraît. Si les acheteurs dominent toujours, le RSI entre en zone de surachat. Cet indicateur technique suggère que le rallye pourrait marquer une pause prochainement.

Un risque de correction à surveiller

Une correction technique serait bienvenue sans remettre en cause la tendance générale. Un repli vers 1 150 ou 1 180 $ permettrait d’assainir les positions et de consolider les gains récents. Ce mouvement offrirait également de nouvelles opportunités d’entrée aux investisseurs prudents.

Le véritable danger résiderait dans une cassure prolongée sous 1 036 $. Ce seuil critique marque la limite basse du canal haussier actuel. Un passage sous ce niveau activerait probablement une phase de consolidation plus longue.

Dans ce scénario défavorable, les ambitions à court terme seraient freinées. Le BNB pourrait alors évoluer latéralement pendant plusieurs semaines avant de retrouver une dynamique ascendante. Les investisseurs doivent donc surveiller ces niveaux clés avec attention.

Le BNB réalise une performance exceptionnelle en devenant la troisième cryptomonnaie mondiale. Son gain de 30 % en une semaine et son nouveau record à 1 326 $ illustrent la puissance de son écosystème. L’objectif des 1 876 $ apparaît réaliste si la configuration technique reste favorable. Cependant, les questions sur la transparence et les signaux de surachat invitent à la prudence.

