BNB pulvérise son ATH et atteint 1111$

BNB signe un nouvel ATH et franchit son cap psychologique.

La poussée s’appuie sur les trésoreries, le burn et des annonces réseau.

L’écosystème on-chain suit avec plus d’activité et des upgrades clés, mais la sécurité et la macro restent des freins potentiels.

Un sommet porté par des acheteurs puissants

Depuis juillet, plusieurs analystes soulignent le même trio de forces : trésoreries qui empilent du BNB, burn trimestriel qui retire des unités de la circulation, et demandes venues d’un écosystème d’apps plus actif. Le cocktail réduit l’offre disponible sur les carnets et, à marge de flux égale, amplifie la hausse.

Côté flux, on a vu des desks réallouer une partie des gains réalisés sur BTC et ETH vers des « L1 tradeables », BNB en tête, pour jouer la saisonnalité d’octobre et les annonces réseau.

À court terme, l’ATH attire la chasse au breakout et les stratégies de momentum. Les profils plus prudents, eux, attendent des pullbacks vers 1 070$ à 1 090$ pour se positionner avec un risque mieux cadré.

La dynamique reste toutefois dépendante d’un élément simple : que la demande réelle prenne le relais de la spéculation pure.

ATH szn in full swing 🫡 1 BNB = $1111 pic.twitter.com/69l8eEPgY3 — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 3, 2025

Ce tweet résume assez bien l’ambiance : « au-dessus de 1 000 $ » n’est plus un totem psychologique, c’est un niveau que le marché a appris à digérer. Si l’appétit des trésoreries se prolonge et que les burns continuent à un rythme régulier, la pression d’offre restera contenue.

L’activité on-chain suit la cadence

La hausse n’est pas isolée des fondamentaux réseau. Sur BNB Chain, la valeur totale verrouillée progresse, avec un TLV autour de 8,23 Md$ en hausse de 2,5 % sur 24 h au plus fort du run.

Les adresses actives sur le mois ont culminé à environ 73,24 millions, un plus haut, tandis que les volumes de transactions ont signé leur deuxième meilleur mois de l’année avec près de 4,34 millions.

Ces métriques ne valent pas certificat de « croissance linéaire » mais elles confirment que l’utilisation suit le prix, et pas l’inverse.

Dans la DeFi, les pools axés sur les stablecoins et la liquidité perpétuelle se remplissent, les frais générés remontent, et l’arbitrage inter-chaînes avec Ethereum et Solana réactive des stratégies que l’on n’avait plus vues depuis l’été.

Les builders côté gaming et SocialFi profitent aussi de frais plus stables pour pousser des mises à jour plus fréquentes. Bref, l’écosystème travaille, ce qui nourrit en retour le narratif investisseurs.

Des upgrades qui poussent la machine

Point technique clé de la semaine : l’adoption du nouveau prix de gas minimum à 0,05 gwei par les validateurs et les builders. Traduction simple pour l’utilisateur final : des transactions plus fluides et des coûts mieux maîtrisés lorsque l’activité grimpe.

À cela s’ajoutent des jalons publics sur la feuille de route.

Relever la limite de gas par bloc de 100 millions à 1 milliard pour absorber la demande, viser en 2026 un débit théorique autour de 20 000 transactions par seconde avec des confirmations sous 150 ms, et introduire des briques de confidentialité natives ainsi qu’une VM upgradable plus souple pour les devs.

Même si tout ne se déploie pas du jour au lendemain, ce type d’objectifs aide à ancrer un « multiple d’espoir » dans les valorisations des tokens d’infrastructure. Et quand ce multiple rencontre un cycle porteur, on obtient des extensions d’ATH comme celle du jour.

Huge congratulations to BNB Chain and all Builders this step makes transactions cheaper and faster while giving Builders more space to innovate and strengthen the ecosystem #Builders https://t.co/0Ls9Uep3VF — Mia (@buildersbsc) October 1, 2025

Cette bascule à 0,05 gwei est un signal envoyé aux wallets, CEX et plateformes de trading : alignez vos paramètres pour éviter les frictions, sinon vous créerez des écarts d’expérience utilisateur difficiles à rattraper.

C’est aussi un argument commercial tangible pour capter des volumes au détriment de chaînes concurrentes quand les frais y deviennent erratiques.

Les grains de sable à surveiller

Tout n’est cependant pas rose. Le compte X officiel de BNB Chain a été compromis récemment, avec des liens de phishing diffusés pendant quelques minutes.

ALERT 🚨: The @BNBCHAIN X account may have been compromised. Please do not click on any links recently posted from this account. The teams are investigating and will share updates as soon as possible. 🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 1, 2025

L’épisode rappelle que la sécurité externe reste un angle mort qui peut coûter cher en confiance, même quand la tech tient la route. Par ailleurs, un ATH attire toujours son lot de publications triomphantes et de faux signaux.

Les traders doivent composer avec un marché encore nerveux sur les flux ETF et les statistiques macro. Une ré-accélération du dollar ou un data-print défavorable peut casser l’élan et renvoyer BNB tester d’anciens niveaux sans prévenir.

À l’inverse, si les métriques on-chain confirment, que les upgrades tiennent en charge et que le burn maintient la pression d’offre, le marché ne se contentera pas de 1 111 $. Aujourd’hui, BNB a coché plusieurs cases. Il lui reste à transformer l’essai dans la durée.

