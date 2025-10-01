XRP : David Schwartz quitte son poste de CTO chez Ripple

Pour Résumer

David Schwartz quitte son poste de CTO chez Ripple fin 2025 après 13 années d'engagement.

Schwartz ne quitte pas complètement Ripple.

Il rejoint le conseil d'administration comme CTO Émérite.

Brad Garlinghouse et Monica Long ont salué son travail avec émotion et humour.

Un départ après 13 ans d’implication dans la crypto

David Schwartz a confirmé son retrait des fonctions opérationnelles le 30 septembre. L’annonce intervient notamment après plus d’une décennie au service de Ripple.

Figure incontournable de l’univers crypto, il a occupé le poste de CTO depuis 2018. Il succédait alors à Stefan Thomas et Jed McCaleb, autre pionnier reconnu.

Son parcours témoigne d’une expertise rare dans le secteur. Avant Ripple, Schwartz a travaillé à la NSA. Il a ensuite participé activement à la création du XRP Ledger.

C’est la blockchain publique qui constitue l’infrastructure technique sur laquelle repose XRP. Son départ marque donc la fin d’une ère pour l’entreprise crypto.

Dans son message, Schwartz évoque des motivations personnelles. Il souhaite désormais consacrer plus de temps à sa famille. Il mentionne également l’envie de se concentrer sur ses passions. Ce choix reflète une volonté de ralentir après des années intenses dans la crypto.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Un rôle stratégique préservé au sein du conseil

Le départ de David Schwartz ne signifie pas une coupure totale. L’ancien CTO rejoint le conseil d’administration de Ripple. Il y occupera le titre de CTO Émérite. Sa nouvelle fonction lui permettra de rester impliqué dans les orientations stratégiques. Il conservera également un lien privilégié avec la communauté XRP.

Le repositionnement de l’ancien CTO assure une forme de continuité. Schwartz pourra partager son expertise sans la pression opérationnelle quotidienne.

Aussi, son expérience demeure accessible à tout moment pour les décisions importantes. Il s’agit en réalité d’une transition en douceur qui rassure sur la stabilité de l’entreprise crypto.

Pour l’heure, aucun successeur n’a été officiellement désigné. Ripple devra identifier un nouveau CTO capable de poursuivre le travail accompli. Néanmoins, le choix d’un successeur fiable sera déterminant pour maintenir la dynamique technique de la société.

Des réactions empreintes d’émotion dans l’écosystème crypto

L’annonce a suscité de nombreuses réactions au sein de Ripple. Brad Garlinghouse, PDG de l’entreprise, a réagi avec humour sur X : « Attends… ça veut dire que tu es mon patron maintenant ?!? », a-t-il déclaré. Bien qu’anodine, cette boutade témoigne de la relation de confiance entre les deux hommes.

Monica Long, présidente de Ripple, a salué les qualités de Schwartz. Elle a souligné son ingéniosité, son intégrité et son humilité.

Long a également rappelé son rôle majeur dans la construction de la communauté crypto autour de XRP. Ces hommages reflètent l’impact durable de son action.

Au-delà de Ripple, la communauté crypto observe ce départ avec attention. Schwartz incarne une génération de bâtisseurs qui ont façonné l’industrie. Son retrait progressif démontre une évolution naturelle dans un secteur en constante mutation.

Perspectives pour Ripple et l’écosystème XRP

Le départ de David Schwartz pose des questions sur l’avenir technique de Ripple. L’entreprise devra nommer un nouveau CTO rapidement.

En effet, ce poste est stratégique et nécessite une expertise pointue en blockchain. Le successeur devra également comprendre les enjeux du XRP Ledger.

La transition en cours chez Ripple intervient dans un contexte particulier pour la crypto. Le secteur connaît des évolutions réglementaires importantes.

Longtemps engagée dans un litige avec la SEC, l’entreprise doit maintenir sa dynamique d’innovation. Le choix du prochain CTO sera donc scruté par les investisseurs et la communauté.

David Schwartz conserve néanmoins une influence au sein du conseil. Sa présence rassure sur la continuité de la vision technique. L’autre aspect positif de la transition est qu’elle pourrait permettre à de nouveaux talents d’émerger. De toute façon, l’écosystème crypto reste attentif aux prochaines annonces de Ripple.

