XRP sous 3 $ – une opportunité stratégique malgré les manœuvres des baleines

Pour Résumer

Le prix de XRP a chuté à 2,90 $ après que les baleines ont vendu 470 millions de tokens, entraînant une perte de 17 % sur le mois.

Bien que cette vente massive génère des inquiétudes, elle offre des opportunités pour les investisseurs à long terme si le support autour de 2,70 $ tient.

Avec un rebond au-dessus de 3 $, XRP pourrait retrouver de la dynamique et attirer de nouveau les acheteurs.

Les ventes massives par les baleines

Depuis le début août, les baleines ont intensifié leurs ventes, entraînant une chute de 5,5 % du prix en 24 heures.

Cette liquidation massive a poussé XRP sous la barre des 3 $, atteignant 2,90 $. Alors, cela équivaut à une perte de 17 % sur le mois.

470 millions de XRP vendus par les baleines

Les baleines détenant entre 10 et 100 millions de tokens ont vendu d‘importants volumes, affectant fortement le prix.

Des transferts massifs vers Binance

Des flux de 100 millions de XRP ont été transférés vers Binance en une seule journée. Cela a accentué la pression vendeuse.

Retour stratégique des baleines

Des flux de 100 millions de XRP ont été transférés vers Binance en une seule journée. Cela a accentué la pression vendeuse.

Malgré ces ventes, les baleines n’ont pas quitté complètement le marché. Lors de précédentes corrections, elles ont accumulé plus de 360 millions de XRP.

Analyse technique et niveaux clés

XRP traverse une phase technique difficile depuis son sommet historique de 3,65 $ en juillet. Il teste actuellement des niveaux de support cruciaux.

Supports à surveiller

Le prix doit se maintenir dans la fourchette des 2,78 $ à 2,98 $ pour éviter des pertes plus profondes. Un soutien plus bas à 2,70 $ ou 2,50 $ pourrait être testé.

Les indicateurs baissiers

Les moyennes mobiles à court et moyen terme indiquent une tendance baissière, avec un MACD envoyant des signaux de vente. Le RSI est à 42, suggérant une dynamique neutre.

Rebond nécessaire au-dessus de 3 $

Pour un rebond, XRP doit repasser au-dessus de 3,00 $ à 3,19 $, afin de redonner confiance aux acheteurs. Clarté juridique mais incertitude du marché

Ripple a récemment obtenu une clarté juridique précieuse après son règlement avec la SEC. Cependant, les inquiétudes macroéconomiques pèsent encore sur le marché. Une opportunité stratégique

Pour un rebond, XRP doit repasser au-dessus de 3,00 $ à 3,19 $, afin de redonner confiance aux acheteurs.

Clarté juridique mais incertitude du marché

Congrats to @Bullish on a successful IPO! 👏 A portion of the IPO proceeds were settled in $RLUSD, minted on the XRP Ledger. This is the first public listing to bring the settlement process onchain and sets a precedent for how stablecoins can shape future listings. https://t.co/AD4AkpPnLD — Ripple (@Ripple) August 19, 2025

Malgré la correction actuelle, XRP reste une opportunité pour les investisseurs à long terme. La vente par les baleines est souvent un moyen de sécuriser des profits plutôt qu’un signe de déclin. Si le support aux alentours de 2,70 $ tient et que les baleines recommencent à accumuler, XRP pourrait se stabiliser et attirer de nouveau les investisseurs.

Les niveaux actuels de prix offrent une occasion intéressante pour ceux qui cherchent à entrer à des prix avantageux. Restez attentifs aux prochains mouvements pour évaluer la reprise ou l’aggravation de cette correction.

À lire aussi :