Bitcoin creuse vers 110 000 $ : un rallye à 1 million en vue ?

Pour Résumer

Le prix de Bitcoin court vers les 110 000 $, alimentant l'incertitude après une forte dynamique haussière.

Plusieurs facteurs externes, notamment l'enquête de la SEC et les tensions commerciales, ont contribué à cette correction.

Cependant, si le support des 112 000 $ tient, cela pourrait signaler un rebond imminent et offrir une nouvelle opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme.

Une correction et une liquidation sur Bitcoin

Bitcoin a récemment chuté sous les 113 000 $, vers 110 000 $, créant de l’incertitude parmi les investisseurs. Cette correction survient après des semaines de forte dynamique. Le prix a plongé, effaçant plus de 113 millions de dollars de positions longues.

Cette volatilité ne surprend pas, mais elle a suscité des inquiétudes sur la solidité du marché.

Les facteurs macroéconomiques influencent la chute

Plusieurs facteurs externes ont contribué à cette baisse. L’enquête de la SEC sur Alt5 Sigma, liée à Donald Trump, a ravivé les inquiétudes réglementaires.

En outre, les mauvais résultats des entreprises d’IA et la guerre commerciale avec la Chine ont motivé les investisseurs à être prudents.

L’impact de la politique commerciale américaine

L’augmentation des droits douaniers sur des produits clés a créé des inquiétudes concernant la chaîne d’approvisionnement et la croissance économique.

Le dollar a montré de la résilience, ce qui a incité certains traders à se tourner vers des actifs plus sûrs.

Les indicateurs de peur sur le marché des options

Le marché des options montre un sentiment de peur élevé. Le delta skew de 30 jours a atteint 12 %, son plus haut niveau depuis quatre mois. Cela indique une forte demande pour des protections contre une baisse supplémentaire.

Les précédentes hausses de cette mesure ont souvent précédé des rebonds significatifs, suggérant que le marché pourrait être proche d’un point de capitulation.

Les niveaux clés à surveiller pour Bitcoin

Bitcoin teste actuellement un support crucial autour de 112 000 $. Si ce niveau tient, un rebond vers 118 000 $ est possible. Toutefois, une rupture sous ce seuil pourrait entraîner une correction plus profonde vers 108 000 $.

Les traders surveillent de près ces niveaux pour évaluer les chances d’un rebond.

Une tendance haussière à long terme toujours en place

Malgré la correction actuelle, de nombreux analystes estiment que la tendance haussière de Bitcoin reste intacte. De plus, la prochaine réduction de l’offre de Bitcoin (halving) pourrait stimuler la demande, soutenant ainsi une reprise durable.

Une opportunité d’investissement à surveiller de près

August 20, 2025 @ 09:22 AM (UTC)

Current Price of Bitcoin (BTC-USD): $113,876.50

(BTC-EUR): €97,874.94 — Bitcoin (@Bitcoin) August 20, 2025

La chute de Bitcoin vers les 110 000 $ crée de la nervosité, mais elle pourrait être temporaire.

Si un niveau de 112 000 $ tient, cela pourrait marquer le fond de cette correction. Ainsi, la crypto pourra offrir une nouvelle opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme.

À lire aussi :