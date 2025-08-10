Chine : coup d’arrêt brutal à la promotion des stablecoins

Pour Résumer

La Chine stoppe la promotion des stablecoins.

Le Bitcoin bondit à 119 800 €.

Un virage stratégique protège le yuan.

La Chine met le holà aux stablecoins

La Chine frappe fort. En effet, le 8 août 2025, la Commission de régulation des valeurs mobilières (CSRC) ordonne aux courtiers de cesser toute promotion des stablecoins, comme l’USDC ou l’USDT.

Par ailleurs, cette directive interdit la publication de recherches, l’organisation de séminaires ou toute campagne marketing sur ces actifs numériques. La raison ? Pékin craint une instabilité financière et des fuites massives de capitaux.

D’ailleurs, cette mesure prolonge l’interdiction des cryptomonnaies initiée en 2021. Les stablecoins, majoritairement adossés au dollar, menacent la souveraineté du yuan.

Effectivement, avec une capitalisation combinée de 200 milliards d’euros pour USDT et USDC, ces actifs facilitent les transferts transfrontaliers, contournant les stricts contrôles de capitaux imposés par le gouvernement.

La Chine veut reprendre la main sur son économie, fragilisée par une inflation à 4,2 % et une croissance qui est ralentie à 4,7 % en 2025.

Cependant, cette répression n’est pas sans paradoxe. Les entreprises technologiques chinoises, comme Ant Group, explorent des solutions blockchain internes.

Par ailleurs, la CSRC tolère les tests de stablecoins adossés au yuan à Hong Kong. Effectivement, ce double jeu reflète une volonté de contrôler l’innovation tout en limitant l’influence du dollar.

Le marché crypto résiste au choc

Ce coup d’arrêt secoue l’écosystème. Contre toute attente, le Bitcoin bondit de 2,9 % en 24 heures pour atteindre 119 800 €. Ethereum suit, avec une hausse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto grimpe à 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. Ces chiffres montrent une résilience inattendue face à la répression chinoise.

D’ailleurs, les stablecoins dominent les paiements transfrontaliers, avec 1,5 trillion d’euros de transactions en 2025. Leur restriction pourrait vraiment rediriger les flux vers Bitcoin, perçu comme une valeur refuge.

Cependant, des risques subsistent. Un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 a ravivé les craintes sur la sécurité.

Effectivement, les investisseurs anticipent donc un durcissement réglementaire, ce qui pourrait bien freiner les stablecoins à court terme.

Par ailleurs, la volatilité du marché reste un défi. Avec un RSI à 60, le Bitcoin flirte avec une zone haussière, mais une correction à 110 000 € n’est pas exclue.

Effectivement, les restrictions chinoises pourraient perturber les exchanges asiatiques, où 42 % des volumes crypto sont concentrés.

Perspectives : un yuan numérique en embuscade ?

Ce virage révèle une stratégie limpide. En effet, la Chine accélère le déploiement de son yuan numérique (e-CNY), testé dans 26 villes et utilisé par 180 millions de citoyens.

Par ailleurs, Hong Kong expérimente des stablecoins adossés au yuan, avec 2,8 milliards d’euros de transactions en 2025. Effectivement, Pékin veut contrer l’hégémonie du dollar et renforcer son contrôle sur la finance numérique.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme XRP ou Solana.

Cependant, la volatilité des cryptos et les restrictions chinoises restent des pièges. Ce coup d’arrêt pourrait freiner les stablecoins, mais la résilience du marché crypto promet une bataille acharnée pour l’avenir de la finance décentralisée.

