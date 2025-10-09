Crypto ETF : Bitwise et 21Shares misent sur le staking et baissent leurs frais

Pour Résumer

Bitwise : un Solana staking à 0.20 % de frais

La société de gestion d’actifs numériques n’a pas fait dans la demi-mesure. Bitwise choque avec son nouvel ETF Solana Staking, dont le frais de gestion annuel est fixé à seulement 0.02 %. Il s’agit d’un tarif vraiment avantageux par rapport à la moyenne du marché, qui tourne plutôt entre 0.21 % à 0.25 %.

L’idée de cette entreprise est simple : offrir aux investisseurs un produit rentable tout en limitant au maximum les coûts de gestion. Chaque euro investi travaille ainsi plus efficacement.

À titre de rappel, l’ETF est entièrement soutenu par des tokens SOL stakés. Concrètement, cela signifie que les détenteurs de l’ETF profitent à la fois de la performance du prix Solana et des revenus générés par le staking, qui peuvent s’ajouter au rendement global.

Selon les estimations, cet ETF peut générer un rendement brut annuel de l’ordre de 6.48 %. Un chiffre qui surpasse de nombreuses concurrentes européennes comme 21Shares, dont l’ETF Solana propose un rendement à 5.49 %. Cette approche positionne Bitwise comme un acteur incontournable du marché de ces fonds cotés en bourse sur les cryptomonnaies.

Par ailleurs, l’analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a souligné que cette réduction des frais pourrait déclencher une guerre tarifaire parmi les concurrents. En effet, les frais bas ayant un historique de succès dans l’attraction des investisseurs.

Bitwise not playing around, plans to charge just 0.20% for their spot Solana ETF. Thought we'd see higher first, need war to get this low. They prob figured it's gonna end up there anyway so just do it now (veteran Terrordome move right there). Low fees have near perfect record… https://t.co/wzoy2deqie — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 8, 2025

21Shares : Ethereum Staking et frais sponsorisés

De son côté, 21Shares modernise son ETF Ethereum (TETH). La société crypto intègre à son tour le staking tout en réduisant ses frais. À partir de 9 octobre, elle a annoncé la suppression temporaire de ses coûts de parrainage de 0.21 % pendant 12 mois.

Cette initiative vise à maximiser la valorisation de leurs portefeuilles clients. Avec cette stratégie, 21Shares renforce sa compétitivité, notamment en Europe, tout en préparant le terrain pour une adoption plus large sur le marché américain.

Selon Federico Brokate, responsable de l’activité américaine chez 21Shares, le staking représente l’évolution naturelle des produits d’investissement Ethereum. Cette affirmation souligne l’importance croissante de cette pratique dans la structuration des produits financiers crypto.

En effet, les ETF classiques risquent de perdre leur attrait si cette tendance se confirme. Dans ce contexte, le marché des ETF Bitcoin connaît un flux entrants massifs qui ont propulsé dernièrement le BTC à un nouvel ATH record.

Le staking : levier de rentabilité et d’attractivité

Le principal atout de ces nouveaux ETF est la fonction de staking automatique, qui permet aux investisseurs de générer des récompenses sans effort supplémentaire. Bitwise et 21Shares rendent ainsi accessible à un grand public cette pratique auparavant réservée aux traders expérimentés.

De plus, la SEC a récemment éliminé un long processus d’approbation pour chaque nouveau produit ETF, accélérant la mise sur ce marché.

En tout cas, les choix stratégiques de Bitwise et 21Shares illustrent bien les dynamiques actuelles du marché des ETF crypto. La concurrence devrait s’intensifier dans les mois à venir, et ceux qui ne suivront pas le mouvement risquent de se retrouver à la traîne.

