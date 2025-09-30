Pour Résumer

L’approbation d’un ETF spot Solana par la SEC est désormais considérée comme certaine, selon l’analyste de Bloomberg Eric Balchunas.

Les dépôts 19b-4 sont devenus obsolètes et le processus repose uniquement sur les documents S-1.

Un feu vert ouvrirait Solana aux investisseurs institutionnels et marquerait une étape clé pour la finance crypto.

La fin du carcan des dépôts 19b-4

Le marché crypto pourrait vivre l’un de ses tournants les plus marquants depuis l’arrivée des premiers ETF Bitcoin. Eric Balchunas, analyste senior chez Bloomberg et spécialiste reconnu des fonds indiciels, estime désormais que les chances de voir un ETF spot adossé à Solana validé par la SEC atteignent 100 %. Pour lui, la mécanique réglementaire ne laisse plus place au doute : la question n’est plus “si”, mais “quand”.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Jusqu’à présent, l’approbation de tout ETF spot suivait un parcours lourd et codifié, via les dépôts dits 19b-4. Ce processus imposait un calendrier légal strict de 240 jours, durant lequel la SEC multipliait reports et demandes de clarification.

Mais avec l’adoption récente de standards de cotation génériques, ce carcan disparaît. Dorénavant, l’étape des 19b-4 n’a plus d’importance et toute l’attention se concentre sur les documents S-1, qui encadrent l’enregistrement officiel des fonds.

Un dossier presque finalisé

Ce basculement réglementaire change radicalement la donne pour Solana. Les émetteurs de produits financiers liés à l’actif ont déjà soumis leur quatrième amendement aux dépôts S-1. Ce genre de révision traduit généralement un dialogue poussé avec la SEC et annonce l’achèvement de l’examen.

Selon Balchunas, il s’agit du dernier virage avant la ligne d’arrivée : l’aval de la Division of Corporation Finance, seule autorité habilitée à valider les S-1.

Solana rejoint la cour des grands

Si un ETF au comptant venait à être autorisé, cela pourrait donner un coup de projecteur énorme à Solana qui se retrouverait donc avec Bitcoin après Ethereum comme l’un des rares réseaux à être adossé à des produits d’institutionnels financiers.

Au-delà du fait d’être un symbole, cela serait l’occasion d’ouvrir Solana à d’autres types d’investisseurs jusqu’à présent exclus comme : des fonds de pension, des compagnies d’assurances ou des sociétés de gestion d’actifs traditionnelles.

Concrètement, l’arrivée d’un ETF au comptant sur Solana pourrait permettre de débloquer des milliards de dollars de flux entrants.

Un climat plus favorable aux cryptos

Cette perspective ne surgit pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, la SEC semble avoir adouci sa ligne sur les cryptoactifs. L’abandon des derniers avis de report sur les ETF spot a confirmé une volonté de mettre fin à la politique du “réguler par l’application”, critiquée pour son imprévisibilité.

Parallèlement, les volumes continuent de croître sur les marchés à terme et les plateformes régulées, augmentant ainsi la crédibilité des cryptomonnaies en tant que catégorie d’actifs.

Une échéance désormais imminente

Pour de nombreux observateurs, Solana pourrait bénéficier d’un alignement de planètes rarissime : un cadre réglementaire assoupli, des investisseurs en quête de diversification et une demande de plus en plus forte pour les produits crypto.

Si l’annonce se confirmait dans les prochains jours où les prochaines semaines, elle constituerait une victoire de premier plan pour l’écosystème tout en renforçant l’idée selon laquelle les ETF crypto seraient sur le point de devenir un socle de la finance moderne.

Source : Bloomberg

