Pour Résumer

La SEC n’a pas statué sur l’ETF Litecoin de Canary Capital en raison du shutdown américain.

Le dossier a basculé du processus 19b-4 vers le S-1, ce qui rallonge les délais.

Malgré cette incertitude, le marché reste optimiste, porté par une forte hausse des volumes de Litecoin.

Un retard directement lié au shutdown américain

L’approbation d’un ETF au comptant adossé à Litecoin n’a pas eu lieu dans les délais. L’autorité américaine des marchés financiers (SEC) n’a pas agi avant la date butoir du 2 octobre 2025, plaçant la demande de Canary Capital dans une zone d’incertitude réglementaire.

La SEC n’a pris aucune décision sur le dossier Canary Capital et a laissé passer l’échéance officielle sans communication publique.

Cette absence de réponse n’est pas une surprise : l’institution fonctionne actuellement avec des effectifs réduits, conséquence du shutdown fédéral qui paralyse plusieurs administrations américaines.

« La SEC ne peut pas traiter ni approuver de nouvelles demandes en période de fermeture gouvernementale », rappellent les documents officiels de l’agence.

Ce blocage administratif s’ajoute à un changement de cadre réglementaire. Le 25 septembre, Canary Capital avait déjà retiré son dépôt 19b-4 à la demande de la SEC, afin de basculer sur le processus S-1. Ce dernier implique un examen plus complet et offre moins de visibilité sur les délais.

Vers un calendrier d’approbation plus flou

Pour les observateurs, la situation crée une zone grise. Les anciens délais liés aux dépôts 19b-4 semblent désormais caducs, remplacés par de nouveaux standards génériques pour la cotation des ETF.

James Seyffart, analyste chez Bloomberg, rappelle que « les échéances 19b-4 ne veulent plus rien dire » et que les investisseurs doivent dorénavant se préparer à un horizon beaucoup plus incertain.

As I understand it, the shutdown could affect the $LTC ETF approval because the @SECGov still needs to sign off on the S-1 and the agency is operating on a skeleton crew. It’s unclear what remaining staff is working/what their priorities are at the moment. Since the generic… https://t.co/uD1uO9udtO — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 2, 2025

Concrètement, aucune décision n’interviendra tant que le shutdown perdurera.

Ce champ d’investissements ne porte pas uniquement sur les ETF de cryptomonnaies, mais aussi sur d’autres dispositifs de placement en forte progression.

Que ce soient fonds spécialisés ou produits dérivés innovants, ce qui pourrait agacer un peu plus encore le marché vis-à-vis de la lenteur d’innovation de la SEC. Ce laps de temps soulève également la question de la compétitivité des États-Unis en toile de fond.

Les juridictions canadiennes ou de l’Union européenne ont déjà permis la commercialisation de nombreux ETF sur les cryptoactifs, qui permettent aux investisseurs particuliers d’avoir accès à de tels produits plus simplement.

Le retard entre les États-Unis et certains autres pays devient de plus en plus saillant, alors même que les investissements institutionnels croissent sur des cryptoactifs comme le Litecoin ou d’autres altcoins.

Un marché qui garde confiance

Fait surprenant, la réaction du marché n’a pas été négative. Bien au contraire, le volume des échanges de Litecoin a bondi de plus de 107 %, un signe de l’intérêt institutionnel malgré l’absence de décision officielle. Le prix a subi une hausse, impulsée par des conjectures sur une possible approbation.

Cette tendance indique clairement un attrait considérable pour l’idée d’un ETF au comptant. Pour une bonne partie des acteurs du marché, il ne s’agit plus de déterminer si un ETF Litecoin sera finalement approuvé, mais bien de savoir à quelle date cela interviendra.

Pour le moment, le marché continue à tabler sur une adoption croissante des cryptomonnaies au sein des portefeuilles traditionnels.

Source : Cointelegraph

