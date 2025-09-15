ETF Bitcoin : flux record propulsent le BTC vers de nouveaux sommets

Pour Résumer

Bitcoin reste solide autour de 115 800 $–116 000 $, soutenu par la forte demande institutionnelle.

La politique monétaire de la Réserve Fédérale booste l'attrait pour BTC.

Les whales accumulent et, malgré des risques, les indicateurs techniques signalent une tendance haussière.

Un soutien institutionnel inébranlable

Les ETF Bitcoin continuent d’attirer des investissements massifs. Fidelity’s FBTC a absorbé $ 315 millions en une seule journée et BlackRock a capté $ 264 millions. Ce dernier possède un volume de transactions de $ 3,2 milliards.

L’engouement institutionnel pour BTC montre que la demande demeure forte, malgré un ralentissement possible de l’intérêt des investisseurs de détail.

🚨 US Spot #Bitcoin ETFs saw ~5.9K BTC inflows on Sept 10 — the largest daily inflow since mid-July. This flipped weekly net flows back into positive territory, signaling renewed ETF demand as #BTC holds above $114K. 📈🟠#BitcoinETF #Crypto $BTC pic.twitter.com/wtRB89LmFw — Tokenize Ledger (@TokenizeLedger) September 15, 2025

La politique de la réserve fédérale et l’impact sur BTC

L’inflation américaine plus faible que prévue a renforcé les attentes d’une réduction des taux.

Le CME FedWatch Tool anticipe une probabilité de 80–90 % de baisse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion. Historiquement, Bitcoin a prospéré dans des environnements de taux bas. Par ailleurs, cette politique monétaire accommodante devrait continuer à stimuler la demande pour BTC.

Si l’inflation reste sous contrôle, BTC pourrait bien bénéficier de la politique de la Réserve Fédérale.

Accumulation des whales et indicateurs positifs

Les données on-chain montrent un achat massif de la part des gros détenteurs. Les portefeuilles contenant entre 10 et 10 000 BTC ont ajouté plus de 237 000 BTC en six mois, soit plus de $ 27 milliards. De plus, le nombre d’adresses non nulles a atteint un record de 54,37 millions.

En ce moment, 93,6 % de l’offre est en profit, contre une moyenne à long terme proche de 75 %. Cela suggère que nous pourrions être au début d’un rallye puissant.

La corrélation Bitcoin et or : une nouvelle montée ?

Bitcoin continue de suivre de près les mouvements du prix de l’or. Lorsque l’or a franchi la barre des 3 500 $ en avril, BTC a suivi deux mois plus tard en atteignant 124 457 $.

Actuellement, le prix du Bitcoin entre 110 000 $ et 116 000 $ ressemble aux périodes où l’or a précédé Bitcoin avant une forte montée.

Si l’or maintient son élan, cette corrélation pourrait signifier une extension des hausses pour BTC dans les semaines à venir.

Les indicateurs techniques et la volatilité du marché

BTC a dépassé sa tendance baissière de septembre et a repris la moyenne mobile à 50 jours à 114 509 $.

Le prix teste maintenant la résistance à 117 500 $, et une rupture pourrait ouvrir la voie à des niveaux de 119 500 $, 122 200 $ et même 124 500 $. Toutefois, une clôture décisive au-dessus de 115 892 $ pourrait libérer une forte dynamique haussière. En revanche, un échec à franchir 117 500 $ pourrait entraîner un retour à 111 961 $.

Restez attentifs à l’évolution des marchés

Le marché de Bitcoin est en pleine effervescence, soutenu par l’engouement des institutions et la politique accommodante des banques centrales. Toutefois, il reste des risques à court terme. Ces derniers sont l’expiration de contrats d’options et la volatilité.

Bref, avec des indicateurs on-chain et techniques positifs, la tendance à long terme reste haussière.

