Vers un crash crypto ? Les 3 memecoins à suivre absolument pour se refaire

Pour Résumer

Snorter attire les investisseurs grâce à son bot et sa presale déjà 4 fois millionnaire.

Dogwifhat continue de battre des records et pourrait briller dans un marché baissier.

Bonk a signé un retour musclé avec un nouveau launchpad qui a boosté sa visibilité.

Snorter lève des millions et affole les compteurs

Dans un marché sous tension en ce moment, les investisseurs cherchent un repère. Snorter l’a bien compris, en combinant l’humour viral du meme à une vraie utilité : un bot de trading Telegram intégré pour détecter les tendances avant les autres.

Le projet surfe sur la hype tout en offrant une proposition claire : rendre les outils de trading accessibles, avec en bonus une réduction des frais pour les holders et un filtre anti‑arnaques.

La presale de Snorter a déjà dépassé 4 millions de dollars, preuve d’un intérêt réel. Certains y voient déjà le prochain outsider du cycle, avec une technologie simple, une communauté ultra‑engagée et une égérie originale.

Dans une phase de repli comme celle que l’on vit aujourd’hui, c’est typiquement le genre de projet qui peut exploser à la moindre étincelle.

Un bonnet rose et des milliards de market cap

On ne présente plus Dogwifhat, souvent surnommé WIF, et pourtant le projet ne cesse de surprendre. Avec sa tête de shiba affublée d’un bonnet rose, le token a conquis les cœurs… et les portefeuilles. En 2024, il a dépassé les 4 milliards de dollars de capitalisation, devenant l’un des memecoins les plus valorisés du marché.

Mais ce n’est pas tout. La communauté est allée jusqu’à récolter plus de 700 000 $ pour tenter d’afficher Dogwifhat sur la sphère de Las Vegas, preuve d’un engagement qui dépasse la simple spéculation. Et dans une période de stress généralisée et de tensions sur les marchés, les projets avec une base solide et mobilisée peuvent tenir, voire exploser à contre-courant.

Bonk : le memecoin qui refuse de redescendre

Bonk est arrivé sur le marché fin 2022 et s’est imposé dès ses débuts comme la réponse meme à un écosystème trop sérieux. Airdrop massif, style décalé, viralité instantanée : Bonk a réussi là où d’autres memecoins se contentent de buzz. En 2024, il a carrément signé un nouvel ATH, preuve que le projet n’a rien d’un feu de paille.

Aujourd’hui, Bonk continue d’innover. Son launchpad Letsbonk a été lancé il y a quelques mois entraînant une hausse de plus de 67 % du token en quelques jours. La communauté est restée fidèle, et les développeurs maintiennent la pression côté utilité. Dans une phase de repli comme celle qu’on traverse, ce genre de projet peut revenir très fort dès que le marché se retourne.

Une fenêtre à ne pas rater ?

Quand tout s’effondre, certains préfèrent attendre que d’autres misent sur l’irrationnel. Et dans cet univers, les memecoins jouent un rôle étrange, mais stratégique. Ils ne répondent pas aux règles classiques de valorisation, mais à des dynamiques sociales, communautaires et surtout émotionnelles.

Snorter, Bonk, Dogwifhat : trois noms différents, trois stratégies, mais un vrai point commun : Tous reposent sur un engagement fort, une viralité bien pensée, et une capacité à surfer sur les bas de cycle. Dans les prochaines semaines, tout pourrait s’accélérer. Et pour ceux qui savent lire entre les lignes, c’est peut-être là que se cache le vrai potentiel.

