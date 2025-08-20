Buenos Aires autorise le paiement des impôts en cryptos

Pour Résumer

Buenos Aires valide paiement impôts en cryptos. Bitcoin baisse à 113 000$. Initiative dope adoption blockchain locale. .

Buenos Aires : un pionnier crypto en Amérique latine

La capitale argentine fait des vagues. En effet, depuis juillet 2025, Buenos Aires autorise ses résidents à payer leurs impôts en cryptomonnaies via des exchanges locaux comme Ripio, Buenbit, SatoshiTango, Belo et Bitso.

Par ailleurs, les paiements, convertis instantanément en pesos argentins (ARS), s’inscrivent dans le plan « Buenos Aires + », lancé en 2022 pour numériser la ville. Effectivement, ce système évite à la municipalité de détenir des cryptos directement.

D’ailleurs, un test pilote en juin 2025 a permis à 1 000 contribuables de régler leurs taxes en Bitcoin et Ethereum, avec des frais inférieurs à 0,5 %. Cependant, l’inflation galopante du peso (52 % en 2024) pousse les Argentins vers les cryptos.

Par ailleurs, la plateforme d’identité numérique blockchain, opérationnelle depuis Q1 2023, gère 2 millions de profils citoyens. Effectivement, Buenos Aires mise sur la transparence et la rapidité.

Un écosystème crypto en ébullition

Ce virage secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 800 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 4 800 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, l’Argentine, avec 45 % de ses citoyens possédant des cryptos, est un leader régional. Les stablecoins comme USDT dominent, représentant 70 % des transactions locales.

D’ailleurs, Binance a lancé une carte de paiement crypto en Argentine, avec 100 000 utilisateurs en juillet 2025. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Par ailleurs, la province de Mendoza, qui accepte les stablecoins pour les impôts depuis 2022, inspire Buenos Aires. Effectivement, ce modèle attire les entreprises Web3, avec 12 nouvelles startups blockchain à Buenos Aires en 2025.

Perspectives : un modèle pour le monde ?

Ce choix pourrait tout changer. En effet, Buenos Aires vise à traiter 10 % des paiements fiscaux en cryptos d’ici 2027, soit 500 millions d’euros.

Par ailleurs, le plan « Buenos Aires + » prévoit d’automatiser 80 % des formalités administratives via blockchain d’ici 2026. Effectivement, des villes comme Rio de Janeiro, qui accepte les cryptos pour les impôts depuis 2023, suivent ce modèle.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et la volatilité du peso restent des défis. Ce virage crypto fait de Buenos Aires un leader, mais la prudence reste de mise.

