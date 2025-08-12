Bull run à l’horizon ? Ethereum fait grimper les gains des investisseurs

Pour Résumer

Ethereum grimpe à 3 990 €.

Le Bitcoin atteint 119 800 €.

Un bull run dope les altcoins.

Ethereum : le moteur du bull run

Ethereum fait des étincelles. En effet, l’ETH, à 3 990 €, a grimpé de 8,2 % en 24 heures, porté par des ETF ayant attiré 10,83 milliards de dollars depuis mai 2025.

D’un autre côté, l’upgrade Dencun de 2024, réduisant les frais à 0,75 € par transaction, a bien boosté la scalabilité, avec 2,8 millions de transactions quotidiennes sur des rollups comme Arbitrum.

Effectivement, ce dynamisme attire les institutionnels, avec BlackRock augmentant ses allocations.

D’ailleurs, l’ETH/BTC ratio, à 0,037, progresse de 42 % en un mois, signalant un appétit croissant pour les altcoins. Cependant, le RSI d’Ethereum, à 68, frôle la zone surachetée, risquant une correction à 3 500 € si les prises de bénéfices s’intensifient.

Par ailleurs, la DeFi, avec 96 milliards d’euros verrouillés sur Ethereum, consolide sa domination. Effectivement, ce rally, bien que prometteur, exige une vigilance face à la volatilité.

Le marché crypto s’embrase

Ce boom secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, mais sa domination chute à 53,4 %, signe d’une rotation vers les altcoins.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, des altcoins comme Solana (+12 % à 185 €) et XRP (+16 % à 3,65 €) brillent.

Bitcoin Hyper, une couche 2 visant à accélérer les transactions BTC, lève 7 millions d’euros en presale, mais sa volatilité freine certains investisseurs.

D’ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Cependant, les volumes sur les DEX, comme Uniswap, bondissent de 18 %, et les liquidations de shorts, à 820 millions d’euros, dopent l’élan haussier.

Effectivement, l’annonce de Trump ouvrant les 401(k) aux cryptos, avec 12,5 trillions de dollars potentiels, renforce l’optimisme. Par ailleurs, les ETF Ethereum, avec 1,02 milliard de dollars d’entrées en une journée, dominent les flux.

Perspectives : une altseason explosive ?

Ce rally pourrait tout changer. En effet, les analystes visent un ETH à 6 000 € d’ici fin 2025, porté par un bull flag et des ETF.

Par ailleurs, une domination du Bitcoin sous 50 % libérerait 200 milliards d’euros vers les altcoins. Effectivement, la tokenisation, avec 58 % des actifs tokenisés sur Ethereum, renforce son leadership.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec des actifs comme Chainlink.

Cependant, une chute du Nasdaq (-1,4 % à 17 600 points) pourrait freiner ce bull run. Cette flambée d’Ethereum annonce des gains massifs, mais la prudence reste de mise.

