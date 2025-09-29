Cathie Wood : « Hyperliquid me rappelle Solana à ses débuts »

Pour Résumer

Cathie Wood voit en Hyperliquid un écho aux débuts de Solana.

Le DEX séduit par sa vitesse et son carnet d’ordres.

Il doit encore prouver sa solidité pour attirer les institutionnels.

« Le nouveau venu » qui rappelle Solana

Dans l’entretien, la patronne d’ARK Invest ne s’est pas emballée, mais elle n’a pas botté en touche non plus. « C’est excitant. Hyperliquid me rappelle Solana à ses débuts » a-t-elle glissé, en référence à un protocole qui, en quelques années, a gagné sa place parmi les réseaux majeurs.

Message sous-jacent : l’histoire peut se répéter quand exécution, cadence produit et traction utilisateur s’alignent.

Wood précise toutefois qu’ARK n’a pas annoncé de position sur Hyperliquid et que l’exposition publique du fonds reste concentrée sur Bitcoin, Ether et Solana.

L’angle est clair : surveiller les DEX de produits dérivés qui comblent l’écart de performance avec les plateformes centralisées, sans dévier de la trajectoire principale.

Perp DEX : vitesse, carnet d’ordres et bataille de l’attention

Si Hyperliquid attire, c’est parce qu’il coche des cases longtemps réservées aux exchanges traditionnels : carnet d’ordres profond, exécution rapide, faible latence, et des fonctionnalités pensées pour les traders actifs.

La montée en puissance des perpétuels on-chain n’est pas un caprice de cycle, elle traduit un déplacement réel des flux.

Les incitations type airdrops ne suffisent plus, il faut donc une expérience de trading crédible, des frais lisibles, des garanties techniques côté risque et marge.

C’est précisément sur ce terrain que la concurrence s’intensifie, avec des acteurs qui tentent en effet de rattraper leur retard ou de gagner des parts en jouant une carte « produit » très agressive.

Pour un gérant, cela mérite au moins d’être suivi comme un signal d’innovation.

Ce que regardent les pros quand ils « auscultent » un protocole

Les investisseurs institutionnels ne se contentent pas de la narration. Ils dissèquent la gestion des risques, la gouvernance, la capacité à absorber des chocs de volatilité, la transparence sur les paramètres de marge et le comportement en conditions extrêmes.

Ils scrutent aussi l’économie du token : répartition, émissions futures, calendrier d’unlocks et mécanismes de capture de valeur.

Sur un perp DEX, une tarification prévisible et des garanties de retrait non-custodiales restent donc non négociables. Ajoutez à cela le sujet sensible des régulateurs : plus la frontière entre « matching » et « séquençage de transactions » est nette, plus le dossier est défendable.

C’est ce faisceau d’éléments qui peut transformer une curiosité technique en allocation mesurée dans un portefeuille.

Bitcoin, Ether… et les satellites

Cathie Wood n’a donc pas changé de boussole. « Nous ne pensons pas qu’il y aura des dizaines de grandes cryptomonnaies. Bitcoin possède l’espace monétaire. Ethereum alimente l’économie des contrats intelligents » résume-t-elle, en rappelant que la thèse ARK reste volontairement concentrée.

Cela n’empêche pas d’étudier des « satellites » qui gagnent en vitesse et en liquidité. Le parallèle avec Solana n’est pas fortuit : à l’époque, peu d’acteurs imaginaient son décollage aussi rapide. La différence, en 2025, est que les marchés regardent davantage les fondamentaux d’un protocole que la seule promesse d’APY.

Les DEX à carnet d’ordres qui prouvent qu’ils tiennent la charge en période de stress, qui documentent leur gestion de la marge et clarifient la place du token, marquent des points.

Hyperliquid se retrouve pile dans ce faisceau, sous l’œil d’investisseurs qui n’ont plus peur de dire « à suivre » sans confondre veille et FOMO.

En filigrane, c’est la cartographie de la prochaine phase qui se dessine : Bitcoin comme actif monétaire rare, Ether comme couche d’exécution et de règlement pour la finance on-chain, Solana comme alternative à haute performance, et une poignée de protocoles spécialisés capables de capter des niches très lucratives.

Pour entrer dans ce club, il faut donc livrer plus qu’une belle histoire.

Il faut donc des métriques d’usage, une ingénierie du risque crédible, des règles de jeu stables et une trajectoire produit qui ne s’essouffle pas. C’est le message derrière la comparaison de Cathie Wood : l’excitation des débuts, d’accord, mais avec les critères d’un marché devenu adulte.

