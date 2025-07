3 altcoins à suivre absolument cet été

Pour Résumer

Hyperliquid (HYPE) reste en tête des revenus au niveau Dex avec un ATH à près de 50 $ et un nouveau record de volumes à 2,2 milliards d’USD.

Ondo Finance mise sur la tokenisation d’actifs classiques via l’acquisition d’Oasis Pro et l’intégration sur BNB Chain : un pari réglementaire et stratégique.

Aave renforce sa position en DeFi : près de 25 milliards $ en TVL, des revenus très stables, et anticipation d’un été propice autour de 370 $.

Hyperliquid prend le pouvoir sur la DeFi

Hyperliquid, un nouveau projet d’exchange décentralisé, fait depuis peu figure de leader incontesté du secteur. Son prix a récemment dépassé les 48 $, atteignant un nouveau sommet historique.

Derrière cet énorme bond en avant se cache un fait indéniable : les volumes et les positions ouvertes sur les produits dérivés ont explosé, avec plus de 2,2 milliards d’USD en open interest.

Ce positionnement permet à HYPE de capter une part majeure du marché des produits dérivés sur la DeFi, avec plus de 60 % de part de marché pour son DEX. Ce volume massif attire aussi les institutions : dernièrement, une société US a annoncé son intention de constituer un trésor corporatif en HYPE pour plus de 500 millions $.

Au niveau technique, il y a deux niveaux clés à surveiller pour cet été. D’abord, le support qui se situe autour de 45 $, là où les acheteurs semblent fermement positionnés pour d’éventuels rachats. Et puis, si le Bitcoin reste stable forcément, le token HYPE pourrait bien s’envoler vers la zone des 65/70 $, selon les dernières analyses techniques.

Ondo Finance veut crédibiliser la tokenisation d’actifs

Ondo Finance se positionne comme un acteur de référence dans la tokenisation des actifs réels (RWA). Et en effet, l’été est placé sous le signe de l’accélération : après avoir intégré Oasis Pro, un broker US réglementé, ONDO renforce son arsenal légal et opérationnel pour traiter tous les types de titres financiers sur blockchain.

Sur la BNB Chain notamment, Ondo vient de lancer une alliance globale regroupant certains wallets et exchanges (Solana Foundation, BitGo, Trust Wallet) autour des actifs tokenisés. Le timing est parfait : le marché anticipe un bond de la tokenisation, estimée à 16 000 milliards $ d’ici à 2030.

Côté prix, ONDO évolue actuellement aux alentours de 0,95$, en légère hausse après ces annonces, avec un volume quotidien proche de 250 millions $. L’été pourrait permettre à Ondo de transformer son narratif en adoption réelle, via le déploiement de tokens de dette, de titres et d’actifs réels. De quoi peut-être aller chercher les 1,75$, le dernier ATH en date.

AAVE maintient sa position de pilier de la DeFi

On ne présente plus AAVE, pilier des protocoles de prêt en DeFi depuis des années. Cet été, son réseau brille par sa TVL à 25,5 milliards $ et des revenus mensuels tournant autour de 42 millions $. Avec le lancement des nouveaux contrats perpétuels sur Binance, la demande reste très soutenue autour de ce token.

Sur le plan technique maintenant, les prévisions pour juillet 2025 situent le token entre 345 $ et 395 $, avec une moyenne autour de 372 $. En d’autres termes, AAVE offre un profil équilibré presque parfait pour les investisseurs : rentabilité, liquidité et résilience dans un contexte de marché toujours incertain malgré la récente hype de mi-juillet.

Surtout que AAVE a déjà une position déjà consolidée dans l’écosystème Ethereum, avec la nouvelle version V3 et une gestion des risques automatisée sur plusieurs chaînes.

Cet été risque donc de proposer quelques surprises pour ces trois altcoins particulièrement attendues par les investisseurs en cryptomonnaie. Après tout, ces projets symbolisent trois forces incomparables : HYPE pour sa croissance explosive, ONDO pour son narratif RWA et AAVE pour être le roi incontesté de la DeFi.

L’anomalie devenue phénomène

Et puis, il y a Token6900. Un memecoin né d’un meme absurde et sans aucun fondamental, qui défie pourtant les lois du marché. Son ascension s’explique par une communauté active et une viralité impressionnante sur X.

À l’heure où les régulateurs veulent rationaliser l’écosystème, Token6900 fait un véritable pied de nez au sérieux ambiant. Pas de use case, pas de roadmap sérieuse, juste un délire collectif transformé en jeton spéculatif.

Mais ce qui aurait dû rester un troll anecdotique devient un phénomène à part entière. Certains traders le considèrent comme une option de casino, d’autres y voient un miroir ironique de l’industrie crypto. Qu’on y croie ou pas, Token6900 s’inscrit dans une longue tradition de memecoins incontrôlables… et rappelle que la crypto est aussi une culture, pas seulement un marché.

