Il panique sur Hyperliquid après avoir encensé le projet

Pour Résumer

Arthur Hayes a vendu l’intégralité de ses tokens HYPE pour réaliser environ 823 000 $ de profit.

Ce retrait survient peu après sa prédiction d’un x126.

Malgré la vente, Hayes continue de maintenir ses projections long terme pour HYPE.

Hayes encense HYPE puis encaisse des gains

Le 25 août dernier, Arthur Hayes monte sur scène au WebX à Tokyo. Devant une salle comble, il dresse un tableau explosif du futur du token HYPE, associé à la plateforme Hyperliquid.

Selon lui, sa valeur pourrait être multipliée par 126 d’ici à quelques années, portée par l’explosion des stablecoins et la montée en puissance des plateformes décentralisées. La conviction était claire, presque prophétique.

Mais moins d’un mois plus tard, c’est un geste bien plus concret qui fait parler de lui. Hayes a vendu l’intégralité de ses 96 628 tokens HYPE, encaissant environ 5,1 millions de dollars, pour un bénéfice net estimé à 823 000 $, soit un rendement d’environ 19,2 %.

Le marché n’a pas tardé à réagir à ce retournement stratégique, qui contraste avec l’enthousiasme affiché quelques jours plus tôt.

Hayes justifie cette décision par un facteur clé : l’arrivée imminente d’un gigantesque déverrouillage de tokens. À partir du 29 novembre 2025, plus de 237 millions de HYPE vont être libérés progressivement pendant deux ans.

Cette pression vendeuse potentielle inquiète, même si le mécanisme de buybacks de la plateforme tente de limiter l’impact. Hayes estime que ces rachats ne couvriront qu’une fraction des émissions à venir, ce qui pourrait peser lourdement sur le cours.

Mais derrière cette vente, il y a aussi un élément de timing. Le regain d’attention autour de HYPE coïncidait énormément avec les prises de parole d’Arthur Hayes.

Saisir cette opportunité pour sécuriser des gains reste donc une approche assez classique, surtout dans un environnement aussi instable que celui des actifs décentralisés. Hayes de son côté maintient sa confiance dans le projet, tout en ajustant son exposition avec prudence.

Vraie conviction ou bonne stratégie crypto ?

Le prix de HYPE a légèrement reculé dans les heures qui ont suivi, sans effondrement brutal, mais avec un léger reflux de confiance. Quand une figure aussi médiatique passe à la caisse, cela envoie forcément un signal au reste des investisseurs.

Mais ce geste souligne que dans l’écosystème crypto, même les plus fervents partisans peuvent céder aux mouvements de panique et vendre tout ou partie de leurs actifs. Et dans un univers où chaque semaine peut redistribuer les cartes, cette souplesse stratégique fait souvent la différence.

Hayes montre une fois de plus qu’il sait jouer les deux tableaux. Celui de la narration ambitieuse, qui façonne les attentes. Et celui de l’exécution réaliste, qui protège le capital. HYPE conserve son potentiel, mais avec un horizon assombri par les prochaines vagues de dilution.

Quant au marché, il devra décider si le storytelling suffit à compenser les mécaniques économiques à venir.

À lire aussi :